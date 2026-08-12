"충전 중도 아닌데 갑자기 펑"…전기 SUV 화재, 뜻밖의 원인?

사진출처=더우인

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 충전소 인근에 주차돼 있던 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)이 갑자기 폭발음과 함께 불길에 휩싸이는 영상이 공개돼 화제다. 당시 차량은 충전기에 연결돼 있지 않았던 것으로 확인됐다.

Advertisement

뉴스닷컴 등 외신들에 따르면 지난 9일 오전 10시 26분쯤 중국 저장성 닝보시의 한 충전소 인근에서 지커(Zeekr) 7X 전기 SUV에 불이 붙는 사고가 발생했다. 촬영된 영상에는 충전기 옆에 주차된 차량의 앞쪽 보닛이 열려 있는 모습이 담겼다. 한 남성이 차량 앞부분을 살펴보는 듯한 장면도 있었다.

잠시 후 차량에서 갑자기 폭발음이 나고 불길이 치솟기 시작했다. 차량에서는 연기가 뿜어져 나왔고 연이어 '펑', '펑' 하는 소리가 들렸다. 얼마 지나지 않아 차량 아래쪽에서 불꽃이 발생하면서 검은 연기가 차체 전체를 뒤덮었다.

이후 신속하게 출동한 소방대가 화재를 진압했다. 이번 사고로 다친 사람은 없는 것으로 전해졌다.

Advertisement

영상이 공개된 뒤 온라인에서는 차량이 충전기에 연결돼 있지 않았다는 점 때문에 화재 원인을 둘러싼 다양한 추측이 제기됐다. 전기차 충전 과정에서 발생한 사고가 아니었던 만큼 차량 자체의 배터리나 전기 시스템에 문제가 있었던 것 아니냐는 의견도 나왔다.

Advertisement

하지만 제조사인 지커 측은 해당 차량의 과거 사고 이력을 확인했다고 밝혔다.

지커의 초기 조사에 따르면 화재가 발생한 차량은 이전에 충돌 사고를 겪었던 것으로 파악됐다. 문제는 사고 이후 차량이 지커 공식 서비스센터에서 점검이나 수리를 받지 않았다는 점이다.

Advertisement

지커 측은 현재 정확한 화재 원인을 조사하고 있다며, 사고 차량의 동력 배터리와 고전압 시스템, 차체 구조 등에 대한 점검과 평가가 필요하다고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com