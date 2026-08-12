"더 젊어 보이나요?"…'짙은 머리색', 피부 매끈하게 보이게 한다

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 머리카락 색을 바꾸는 것만으로도 피부가 더 매끈해 보일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 실제 피부 상태가 달라지는 것은 아니지만, 얼굴과 머리카락 사이의 색 대비가 피부의 균일성을 인식하는 데 영향을 미친다는 것이다.

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데일리메일 등 외신들에 따르면 미국 펜실베이니아주 프랭클린앤드마셜대 연구진은 머리카락 색이 얼굴 피부의 외관을 어떻게 변화시켜 보이게 하는지 알아보기 위한 실험을 진행했다.

연구진은 여성들의 얼굴 사진을 이용해 머리카락이나 얼굴 주변의 색을 바꾼 뒤 참가자들에게 피부가 얼마나 고르고 매끈해 보이는지를 평가하도록 했다.

첫 번째 실험에서는 19~79세 여성 45명의 얼굴 사진을 준비한 뒤 얼굴 주변을 검은색 또는 피부색 타원형으로 둘러쌌다. 61명의 참가자는 같은 얼굴이지만 주변 색이 다른 두 사진을 보고 피부의 균일성을 평가했다.

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그 결과 얼굴 자체에는 아무런 변화가 없었지만 검은색 배경으로 둘러싸인 얼굴의 피부가 피부색 배경을 사용한 얼굴보다 더 고르게 보인다고 평가됐다.

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두 번째 실험에서는 여성 41명의 사진을 이용해 머리카락 색을 직접 조정했다. 80명의 참가자에게 머리카락 색만 달라진 사진을 보여주고 피부가 얼마나 고르고 매끈해 보이는지를 평가하도록 했다.

이번에도 결과는 비슷했다. 머리카락이 밝은 색일 때보다 짙은 색일 때 여성들의 피부가 더 균일하고 매끈하게 보인다는 평가가 나왔다.

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이는 머리카락 색이 실제 피부의 주름이나 잡티를 없애는 것은 아니지만, 얼굴 주변의 색과 피부 사이의 대비가 피부의 외관을 인식하는 방식에 영향을 줄 수 있다는 의미다.

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연구진은 "피부의 외관이 얼굴을 둘러싼 표면과 피부 사이의 대비에 영향을 받는다"며, "얼굴 주변의 배경색뿐 아니라 머리카락 색도 이러한 효과를 만들어낼 수 있다"고 설명했다.

다만 이번 연구 결과를 '짙은 머리색이 실제 주름을 없애준다'는 의미로 받아들여서는 안 된다. 연구에서 확인된 것은 피부 자체의 물리적인 변화가 아니라 사람들이 사진 속 피부를 어떻게 지각하는지에 대한 변화이기 때문이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com