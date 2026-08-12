50대 여배우 4기 유방암 고백 충격…"항암치료도 늦었다"

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국 배우 루시 데이비스(53)가 1년 반 동안 유방암 투병 중이라고 밝혀 팬들이 충격에 빠졌다.

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암은 척추와 오른쪽 엉덩이, 갈비뼈 등 뼈로 전이된 4기 상태다. 데이비스는 자신의 상황을 담담하게 전하며 남은 시간을 최대한 즐겁게 보내고 싶다고 밝혔다.

BBC 등 영국 매체들에 따르면 데이비스는 자신의 SNS에 약 1년 반 전 4기 유방암 진단을 받았으며 암이 뼈로 전이됐다고 전했다.

그녀가 밝힌 전이 부위는 척추와 오른쪽 엉덩이, 갈비뼈다. 데이비스는 자신의 암이 완치가 불가능하며 항암화학요법을 시행하기에도 늦은 상태라고 설명했다.

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그러면서 다른 사람들에게도 자신의 경험을 공유하며 몸에 나타나는 이상 신호를 무시하지 말 것을 당부했다.

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그녀는 처음 발견한 이상 증상이 전형적인 '멍울'은 아니었다고 했다. 아주 작지만 단단한 부위였으며, 처음에는 검사를 받아야 할지조차 고민했다고 설명했다.

데이비스는 "사소한 것도 무시하지 말고 모든 것을 확인하라"고 당부했다.

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현재 데이비스는 암으로 인한 통증도 겪고 있다. 오래 서 있거나 걷는 것이 힘들 때가 있으며 때때로 휠체어를 사용한다고 밝혔다.

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하지만 자신의 건강 상태에만 매몰되지 않겠다는 뜻도 분명히 했다. 남은 시간이 얼마나 될지는 모르지만 가능한 한 재미있고 즐거운 방식으로 삶을 이어가고 싶다고 했다.

자신의 상황에 대해 두려워하지 않는다고 말한 데이비스는 "앞으로 동물권 활동을 계속하는 한편 연기 활동도 이어가고 싶다"고 강조했다.

데이비스는 과거에도 건강 문제를 겪었다. 1997년 어머니로부터 신장을 기증받아 신장 이식 수술을 받았으며, 제1형 당뇨병을 앓고 있는 것으로 알려져 있다.

데이비스는 영국 BBC 시트콤 '더 오피스'에서 사무실 접수원 돈 틴슬리 역을 맡아 이름을 알렸다. 이후 영화 '새벽의 황당한 저주'와 '원더우먼', 넷플릭스 시리즈 '사브리나의 오싹한 모험' 등에 출연했다.

한편 유방암은 특정한 한 가지 원인보다는 여러 위험 요인이 복합적으로 작용해 발생하는 경우가 많다. 가족력이나 과거 병력이 있다면 정기적인 검사와 예방적 관리가 더욱 필요하다.

유방암은 자가검진, 임상진찰, 영상검진 등을 통해 진단할 수 있다. 생리 중인 여성은 생리 후 약 7일 뒤 자가검진을 시행하는 것이 바람직하다. 35세 이상은 2년 간격의 임상진찰, 40세 이상은 1~2년 간격으로 유방촬영과 초음파 검사가 권장된다.

유방암 치료는 수술이 기본이다. 암의 진행 정도에 따라 유방보존술, 유방전절제술, 감시림프절생검술 등을 시행하고, 이후 방사선치료, 항암화학요법, 호르몬치료, 표적치료 등을 병행한다.

유방암은 다양한 위험 요인이 작용해 발생하기 때문에 완전한 예방법은 없지만, 균형 잡힌 식단과 적절한 운동, 건강한 체중을 유지하는 등 올바른 생활 습관이 발병 위험도를 낮추는 데 도움이 된다고 알려져 있다. 특히 비만은 유방암 재발과도 관련 있는 요인으로 더욱 주의가 필요하다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com