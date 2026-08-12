경찰 목숨 구하고 복권 19억원 당첨…아이 출생 전 뺑소니 사고로 숨져

2020년 5월 복권 당첨 후 기념 사진을 촬영한 앤서니 캔티(왼쪽)와 부인. 사진출처=미러

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 경찰관의 목숨을 구한 뒤 복권에 당첨돼 화제를 모았던 영국 남성이 뺑소니 사고로 숨진 사실이 뒤늦게 공개됐다.

Advertisement

셋째 아이가 태어나기 얼마 전 사고여서 안타까움을 더하고 있다.

미러 등 영국 매체들에 따르면 지난 5월 21일(현지시각) 오전 6시 30분쯤 영국 에식스주 팁트리의 한 도로에서 자전거를 타던 앤서니 캔티(39)는 검은색 승용차와 충돌했다. 그는 심각한 상태로 병원으로 이송됐지만 나흘 뒤인 25일 숨졌다.

경찰은 사고와 관련해 18세 남성을 위험운전과 음주·약물 영향 상태에서의 운전, 사고 후 미조치 등의 혐의로 체포했다.

Advertisement

캔티의 아내 케이트는 추모 글을 통해 "훌륭한 남편이자 최고의 아빠였다"며 "남편을 잃은 고통은 상상할 수 없을 정도로 크다. 매일이 감당하기 힘들고 우리 모두 그가 없어 길을 잃은 것 같다"고 말했다.

Advertisement

이어 "나는 남편을 잃었고, 두 딸은 아빠를 잃었다. 그리고 남편은 태어날 우리 아기를 절대 만나지 못하게 됐다"며 "우리 모두 완전히 무너졌다"고 했다.

캔티가 대중의 시선을 받은 것은 2020년이었다.

Advertisement

당시 코로나19 봉쇄 기간 중 버스를 타고 귀가하던 캔티는 한 경찰관이 갑자기 심장마비로 쓰러지는 상황을 목격했다. 그는 버스를 세운 뒤 응급전화 상담원의 도움을 받으며 경찰관에게 심폐소생술(CPR)을 실시해 생명을 구했다.

Advertisement

이후 그는 복권 당첨으로 또다시 주목을 받았다.

같은 해 5월 유로밀리언스 복권에 당첨돼 100만 파운드(약 19억원)의 상금을 받게 된 것이다.

캔티는 갑작스럽게 큰돈을 손에 넣은 뒤에도 일을 그만두지 않았다. 당시 건축자재 공급업체에서 계속 일을 해왔다.

하지만 6년이 지난 올해, 캔티의 삶은 예상치 못한 교통사고로 비극적인 결말을 맞았다.

그의 사망 소식이 알려지자 주변에서는 추모가 이어졌다. 경찰은 현재 사고 경위를 계속 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com