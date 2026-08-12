롯데타운 잠실로 런웨이 확장하는 '2027 S/S 서울패션위크'…잔디광장·에비뉴엘 등서 다채로운 행사 진행

◇잠실 롯데월드몰 및 월드파크 잔디광장 전경. 사진제공=롯데백화점

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DDP(동대문디자인플라자)에서 열려온 서울패션위크가 롯데타운 잠실로 무대를 넓힌다.

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서울시가 주최·주관하는 글로벌 패션 행사인 서울패션위크는 연 2회 국내 디자이너와 브랜드의 SS·FW 컬렉션을 선보인다. 올해로 26년차를 맞은 서울패션위크는 국내 브랜드와 해외 바이어·미디어를 연결하며, K-패션의 글로벌 경쟁력 강화와 해외 판로 확대를 지원하는 대표 패션 플랫폼으로 자리매김하고 있다

롯데백화점은 서울시와 손잡고 오는 9월 3~6일 롯데타운 잠실 일대에서 2027 S/S 서울패션위크 패션쇼를 비롯해 다채로운 K-콘텐츠를 한자리에 선보인다.

잠실 롯데타운 월드파크 잔디광장 초대형 야외 무대에서 K-패션 브랜드들의 2027 S/S 컬렉션 패션쇼 런웨이가 펼쳐진다. 9월 3일 브랜드 창립 10주년을 맞은 '김해김'의 컬렉션을 시작으로, 4일에는 롯데백화점 '키즈 오케스트라' 연주가 더해진 '그리디어스' 패션쇼가 진행된다. 5일에는 던스트, 제너럴아이디어, EBM, 마하그리드가 참여하는 브랜드 연합 런웨이가 열릴 예정이다.

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이와 함께 9월 2일부터 20일까지 잠실 에비뉴엘 3층에서 '김해김' 10주년 아카이빙 팝업스토어가 열리며, 잠실점 2층 키네틱그라운드에서도 '드파운드' 등의 팝업스토어가 운영된다. 현장에서는 K-패션 관계자와 롯데백화점 바이어 간 직접 소통의 장을 마련해 실질적인 판로 확장 기회를 제공한다.

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한편 9월 4년부터 6일까지 월드파크 잔디광장에서 NCT 데뷔 10주년 전시와 아디다스 체험형 전시가 진행되며, 행 마지막 날인 6일에는 NCT 무대 의상과 소장품을 활용한 바자회 및 런웨이가 진행된다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "이번 협업은 단순한 판로 확대를 넘어, K패션의 브랜드 경쟁력을 높이고 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 확장하는 전략적 협업이라는 점에서 의미가 있다"며 "롯데백화점은 서울패션위크의 성공적인 개최를 지원하는 한편, 고객들이 다양한 방식으로 K-브랜드를 경험할 수 있는 기회를 확대해 한국 패션의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 데 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com