32개월 공석 마무리 강원랜드, 차기 대표에 김도균 전 수방사령관 의결

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강원랜드가 차기 대표이사 선임 절차에 나선다. 2023년 12월 이삼걸 전 대표가 퇴임한 이후 약 32개월 만이다. 장기간 이어진 경영진 공백 사태가 이번 인선을 계기로 막을 내릴 수 있을지 관심이 모인다.

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12일 강원랜드에 따르면 지난 11일 열린 제234차 이사회에서 차기 대표이사 사장 후보자로 김도균 전 육군 수도방위사령부 사령관을 단수 후보로 의결했다. 김 전 사령관은 속초 출신으로 속초고등학교와 육군사관학교를 졸업하고 고려대 대학원에서 정치외교학 석사 학위를 받았다. 이후 육군 수도방위사령관과 더불어민주당 강원특별자치도당위원장 등을 역임했다. 부사장 후보에는 권순형 현 금천구시설관리공단 상임이사와 유정배 전 대한석탄공사 사장이 이름을 올렸다. 상임감사위원 후보로는 장경열 전 국가정보원 강원지부장이 이름을 올렸다.

이사회는 이같은 내용을 비롯해 정관 일부 변경안을 의결하고, 8월 26일 하이원팰리스호텔에서 열리는 제34차 임시주주총회에 상정하기로 했다. 정관 일부 변경안은 개정 상법을 반영해 전자주주총회 도입, 자기주식 규제 강화, 감사위원 분리 선출 인원 확대 등 주주 이익 보호를 위한 내용을 담았다.

강원랜드 사장은 주무 부처인 산업통상부 장관의 제청을 거쳐 대통령이 최종 임명하며, 임기는 3년이다. 상임감사위원은 재정경제부 장관의 제청을 거쳐 대통령이 최종 임명하며, 임기는 2년이다. 부사장은 주주총회 선임 절차를 거쳐 기관장이 최종 임명하며, 임기는 2년이다.

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업계 일각에서는 강원랜드의 이번 이사 선임 계획안을 두고 관광 분야 전문성이 부족한 것 아니냐는 우려의 목소리가 나온다. 일본이 카지노 복합리조트인 MGM 오사카 개장을 앞두고 있는 등 카지노 업계 전반에 경쟁 심화에 대한 위기감이 커지는 가운데, 카지노 및 관광산업 활성화를 위해서는 경영진의 관광 분야 전문성이 필요하다는 지적이다. 강원랜드는 폐광 이후 지역경제의 지속 가능한 성장 전략 마련을 비롯해 카지노 경쟁력 강화, 관광산업 다각화 등 과제에 직면해 있다. 반면 긍정적인 평가도 나온다. 정치권과 원활하게 소통할 수 있는 인사를 통해 정부의 규제 개선을 적극적으로 요구할 수 있는 창구가 마련될 수 있울 것이란 기대감이 반영됐다. 특히 대규모 조직을 이끈 경험을 바탕으로 효율적인 조직 관리가 가능할 것이란 배경에서다. 한편 강원랜드 이사회는 이번 회의에서 지난해 12월 대통령 업무보고 후속 조치의 하나로 추진 예정인 'AI 활용 도박 중독 예방 및 선제적 치유를 위한 종합대책'을 비롯해 주요 경영 현안 등도 논의했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com