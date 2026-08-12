"물에 빠진 골프공, 물고기가 물고 사라져"…황당한 1벌타

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 골퍼가 친 공을 물고기가 삼키는 보기 드문 장면이 포착됐다.

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해당 선수는 공을 잃어버린 것으로 처리돼 결국 1벌타를 받았다.

데일리스타 등 외신들에 따르면 남아프리카공화국의 프로골퍼 찰 슈워첼은 10일(현지시각) 미국 뉴저지주 트럼프 내셔널 골프클럽에서 열린 리브(LIV) 골프 베드민스터 최종 라운드에서 황당한 상황을 겪었다.

7번 홀(파3)에서 슈워첼은 티샷을 날렸지만 공은 그린을 벗어나 인근 물웅덩이 쪽으로 굴러갔다.

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그런데 공이 물에 들어가자마자 물속에 있던 물고기가 나타나 공을 입으로 물어갔다.

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현장 중계진도 예상하지 못한 장면에 놀라움을 감추지 못했다.

한 중계진은 "이런 장면은 본 적이 없다"는 반응을 보였다.

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시청자들도 소셜미디어를 통해 잇따라 놀라움을 나타냈다. 물고기가 골프공을 삼킨 상황에서 다음 샷을 어떻게 해야 하는지를 놓고 다양한 반응이 쏟아졌다.

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결국 슈워첼은 공을 잃어버린 것으로 처리돼 1벌타를 받았다. 그는 페널티 구역에서 공을 드롭한 뒤 해당 홀을 보기로 마쳤고 대회를 최종 2오버파로 마무리했다.

한편 이번 리브 골프 베드민스터 대회에서는 호아킨 니만이 최종 라운드에서 2언더파 69타를 기록하며 3타 차 우승을 차지했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com