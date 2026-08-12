대한항공·아시아나 합병 최종 결의… '원팀' 통합 항공사 출범 초읽기

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대한항공과 아시아나항공의 합병이 초읽기에 돌입했다.

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12일 대한항공에 따르면 양사는 이날 각각 이사회와 임시 주주총회를 열고 합병을 최종 결의했다. 최종 합병 결의는 지난 5월 양사 이사회 승인으로 체결된 합병계약에 따라 본건 합병을 공식적으로 받아들인다는 의미를 갖는다. 대한항공과 아시아나항공은 각각 채권자 보호 절차 등 남은 절차를 완료하고 오는 12월 17일 합병 등기를 할 예정이다.

대한항공은 이날 오전 서울 중구 서소문빌딩에서 정기 이사회를 열고 '합병 승인의 건'을 결의했다. 대한항공은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병 요건을 충족해 별도의 주주총회 없이 이사회 결의로 합병 승인을 갈음했다. 아시아나항공도 같은 날 서울 강서구 오쇠동 본사에서 임시 주주총회를 열고 '합병계약 체결 승인의 건'을 의결했다. 주주총회에는 전체 주주의 81.86%가 참석했으며, 참석 주주의 99.3%인 1억6743만6677주가 찬성했다. 상법상 주주총회 특별결의 요건도 충족했다.

대한항공은 아시아나항공 인수 후 통합(PMI·Post Merger Integration) 작업을 진행해 왔다. 국토교통부는 지난 6월 25일 양사 합병을 조건부로 승인했다. 금융당국에 제출한 합병 관련 증권신고서도 지난 7월 24일 효력이 발생했다. 양사는 통합 항공사 출범에 맞춰 항공기를 안정적으로 운항하기 위한 준비도 진행 중이다. 대한항공은 통합 항공사의 운항증명(AOC·Air Operator Certificate) 취득과 해외 항공 당국의 운항 인허가를 위해 관계 기관과 협의를 이어가고 있다.

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합병 절차가 막바지에 접어들면서 양사 간 조직 통합 작업도 본격화할 전망이다. 대한항공은 통합 항공사 출범 첫날부터 안전 운항과 서비스를 안정적으로 제공한다는 목표 아래 시스템 통합과 조직문화 융합에 힘을 쏟고 있다. 아시아나항공 여객·화물 부문 직원들을 대상으로 통합 항공사 출범에 대비한 직무 교육도 진행하고 있다. 운항과 객실 승무원들을 대상으로 통합 이후 업무 수행에 필요한 교육과 훈련도 이어지고 있다.

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양사의 합병이 마무리되면 대한항공은 아시아나항공을 품은 통합 항공사로 새롭게 출범하게 된다. 양사는 남은 기간 시스템과 인력, 조직문화 등을 하나로 통합하는 작업에 집중할 계획이다.

대한항공 관계자는 "통합 항공사 출범까지 남은 4개월여 동안 제반 절차를 차질 없이 완료하고 대한민국 항공산업의 위상을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com