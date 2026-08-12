"번쩍하더니 그대로 쓰러졌다"…골프장 벼락 맞는 순간 영상 '충격'

사진출처=SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 골프를 즐기던 남성이 벼락에 맞았지만 다행히 목숨을 건졌다. 당시 친구들의 모습을 촬영하던 휴대전화에 벼락이 떨어지는 순간이 고스란히 담겼다.

Advertisement

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 오하이오주 신시내티 인근 페블크리크 골프장에서 골프를 치던 크리스 시아보네는 최근 친구들과 함께 라운딩을 하던 중 갑작스러운 폭풍우를 만났다. 당시 폭우로 골프카트가 진흙에 빠지면서 일행은 카트를 빼내기 위해 애쓰고 있었다.

시아보네는 친구들이 진흙에 빠진 골프카트를 빼내려는 모습을 휴대전화로 촬영하고 있었다.

그런데 갑자기 강한 섬광이 발생했고 시아보네는 벼락에 맞은 뒤 그대로 땅에 쓰러졌다. 영상에는 그가 벼락을 맞는 순간 주변이 순간적으로 밝게 빛나는 장면이 담겼다.

Advertisement

벼락을 맞은 직후 시아보네는 한동안 온몸의 감각을 잃었으며 청력에도 이상이 생겼다고 밝혔다. 다행히 생명에는 지장이 없는 부상을 입었으며 현재 회복 중인 것으로 전해졌다.

Advertisement

시아보네는 자신이 경험한 아찔한 순간을 담은 영상을 소셜미디어에 공개했다. 해당 영상은 빠르게 퍼지면서 200만회 이상의 조회수를 기록했다.

그는 영상과 함께 자신이 살아남은 것이 매우 운이 좋았다며 "벼락은 장난이 아니다"라고 강조했다.

Advertisement

영상을 본 네티즌들은 시아보네가 당시 나무 아래에서 우산을 들고 있었다며 위험한 행동이었다고 지적했다.

Advertisement

골프장처럼 주변에 높은 구조물이 거의 없는 넓은 공간에서 폭풍우가 몰아칠 때 나무 아래로 피하는 것은 오히려 벼락에 맞을 위험을 높일 수 있기 때문이다.

전문가들은 "천둥소리가 들린다면 이미 벼락의 위험 범위 안에 들어온 것으로 보고 즉시 실내로 대피해야 한다"면서 "특히 골프장과 같은 넓은 야외 공간이나 나무 등 높은 물체 주변은 피해야 한다"고 조언했다.

또한 골프를 비롯한 야외 스포츠 활동 중 천둥이나 번개가 나타나면 즉시 현장을 떠나 건물이나 차량으로 이동할 것을 권고했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com