김승연 한화그룹 회장, 국내 임직원 6만9000여명에게 보양식 선물…사재 30억원으로 마련

◇김승연 한화그룹 회장. 사진제공=한화그룹

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기록적 폭염이 이어진 여름, 말복을 앞두고 김승연 한화그룹 회장이 임직원과 가족의 건강을 직접 챙긴다.

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한화그룹은 김 회장이 국내 임직원 6만 9000여 명 전원의 자택으로 삼계탕, 갈비탕, 설렁탕으로 구성된 보양식 세트를 선물한다고 밝혔다. 약 30억 원에 달하는 선물 비용은 김 회장이 사재로 직접 마련했다.

김 회장은 보양식과 함께 전달한 메시지를 통해 "끊임없는 도전과 난관 속에서도 각자의 자리에서 최선을 다해준 임직원의 헌신에 감사드린다"며 "작은 정성이지만 임직원과 가족의 건강에 보탬이 되길 바란다"고 격려했다.

임직원뿐만 아니라 그 가족까지 보살펴야 한다는 김 회장의 신념은 주요 경영철학 중 하나다. 김 회장은 2004년부터 매년 수능을 앞둔 임직원 자녀에게 합격 기원 선물과 편지를 전달해 왔으며(누적 8만 명), 코로나19 확산 당시에는 확진 임직원에게 쾌유 기원 꽃과 편지를 보내는 등 꾸준한 가족 친화적 경영을 이어오고 있다.

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한화그룹 관계자는 "임직원과 그 가족의 건강이 그 무엇보다 중요하다는 게 김 회장의 지론"이라며 "이번 보양식 선물에는 임직원과 그 가족을 소중히 여기는 김 회장의 변치 않는 사랑이 담겨 있다"고 전했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com