승우여행사, 산-섬 ‘하이엔드 333 챌린지’ 참가자 모집

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승우여행사가 국내 최고봉 3곳과 국토 끝단 섬 3곳을 잇는 도전형 여행 프로그램을 선보인다. 산과 섬, 삼면의 바다를 연결하는 원정 프로젝트 '하이엔드 333 챌린지(HIGH-END 333 CHALLENGE)'다.

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12일 승우여행사에 따르면 하이엔드 333 챌린지는 높은 산을 향한다는 'HIGH'와 국토의 끝을 향한다는 'END'를 결합한 이름이다. 대한민국 대표 고봉 3곳을 오르는 '쓰리픽스 챌린지(Three Peaks Challenge)'와 국토 끝단의 섬 3곳을 연결하는 '트라이앵글 챌린지(Triangle Challenge)'로 구성된다.

'쓰리픽스 챌린지'는 국내 최고봉인 지리산 천왕봉(1915m), 한라산 백록담(1947m), 설악산 대청봉(1708m)을 차례로 오르는 프로그램이다. 2박 3일 동안 '1일 1산' 방식으로 세 봉우리를 모두 등반한다. 기차와 선박, 항공편을 연계해 이동하며, 세 봉우리의 합산 고도는 5570m에 달한다. 올해 쓰리픽스 챌린지는 9월 2일 한 차례 진행된다. 완주자에게는 3봉 와펜과 기념 타월, 전용 티셔츠, 완주증 등이 제공된다.

'트라이앵글 챌린지'는 국내 동·서·남쪽 끝에 위치한 섬을 삼각형 형태로 연결하는 프로그램이다. 제주도와 울릉도, 백령도를 차례로 찾아 한라산과 울릉도 성인봉을 오르고 백령도 남·북단을 탐방한다. 독도 관광과 백령도 주요 관광지를 둘러보는 일정도 포함된다. 4박 5일 일정으로 김포공항에서 출발해 항공편과 선박을 이용해 이동한다. 9월 22일, 10월 27일, 11월 24일 총 3차례 운영된다. 각각의 프로그램은 전 일정 전용 차량을 비롯해 주요 교통비, 숙박, 식사, 기사 및 가이드 경비 등이 포함된 패키지로 운영된다.

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승우여행사 관계자는 "하이엔드 333 챌린지는 단순한 관광을 넘어 여행을 통해 도전과 완주의 의미를 경험할 수 있도록 기획됐다"며 "평소 산행과 트레킹을 즐기면서 새로운 여정에 도전할 하고 싶은 이들에 적합한 프로그램이 될 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com