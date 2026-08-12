서울대병원 위탁 운영 국립소방병원 개원…곽영호 병원장 "공공의료 거점 역할 최선"

국립소방병원 전경

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[스포츠조선 장종호 기자] 국내 최초의 소방 전문 국립병원인 국립소방병원이 11일 이재명 대통령을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 개원식을 열고 소방 특화 진료·연구와 지역 공공의료를 위한 본격적인 운영을 알렸다.

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이날 개원식은 중앙소방악대의 식전 연주를 시작으로 곽영호 국립소방병원장의 건립 추진 경과보고, 최용철 소방청장 직무대행의 환영사, 이재명 대통령의 기념사, 충북소방동요대회 초등부 우승팀과 중앙소방악대의 합동 축하공연 순으로 진행됐다. 행사에 앞서 현대자동차그룹과 KB손해보험의 기부금 전달식도 열려 소방공무원의 의료복지 향상과 안정적인 병원 운영 기반 마련에 힘을 보탰다.

국립소방병원은 소방청이 설립하고 서울대병원이 위탁 운영을 맡았다. 소방공무원의 건강관리부터 직업성 질환과 재난 손상 치료, 재활과 회복까지 소방 업무의 특성을 고려한 전주기 의료서비스를 제공한다.

병원은 내과·외과·산부인과·소아청소년과·재활의학과 등 필수 진료과를 시작으로 단계적으로 진료를 확대하며 병원 정보시스템과 운영 프로세스를 실제 진료 환경에서 점검해왔다. 현재 소방공무원과 지역주민을 대상으로 진료를 제공하며 안정적인 진료체계를 갖춰가고 있다.

의료진과 함께 고압산소치료실을 살펴보는 이재명 대통령

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충북 음성군 충북혁신도시에 위치한 국립소방병원은 302병상, 19개 진료과 규모로 운영된다. 화상·통합재활·정신건강·건강증진 4대 특성화센터를 중심으로 소방공무원의 질병 예방부터 치료, 재활과 회복까지 이어지는 의료서비스를 제공한다. 소방의학연구소는 직업성 질환과 재난 손상 등을 연구해 소방 특화 의료의 근거를 축적할 계획이다.

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지역응급의료센터를 기반으로 119 구급 이송과 중증응급환자에도 대응한다. 고압산소치료시설 등을 활용해 화상·가스중독 등 재난 관련 질환의 치료 역량도 갖췄다. 지역주민에게도 의료서비스를 제공해 충북 중부권의 필수·응급의료를 뒷받침할 예정이다.

서울대병원은 국가중앙병원으로서 축적해 온 진료·연구·공공의료 경험을 바탕으로 국립소방병원의 운영을 지원한다. 진료과별 전문성을 연계하고 임상 경험과 연구 역량을 접목해 소방공무원의 직무 특성을 반영한 진료·연구 체계를 발전시키고, 소방의학 분야의 연구와 교육을 통해 소방 특화 의료의 전문성을 높여 나갈 계획이다.

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국립소방병원은 소방공무원에게는 직무 특성에 맞는 전문 의료를, 지역주민에게는 양질의 공공의료를 제공하며 '소방 특화 전문병원'과 '지역 공공병원'의 역할을 함께 수행할 계획이다. 나아가 대한민국 소방의료 발전에도 기여할 예정이다.

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백남종 서울대병원장은 "국립소방병원은 국민의 생명과 안전을 지켜온 소방공무원에게 국가가 의료로 응답하는 뜻깊은 결실"이라며 "서울대병원이 국가중앙병원으로서 축적해 온 교육·연구·진료·공공의료 경험을 바탕으로 국립소방병원이 소방 특화 진료와 연구를 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

곽영호 국립소방병원장은 "국립소방병원은 소방공무원이 안심하고 찾을 수 있는 든든한 의료 안전망이자, 지역사회와 함께 성장하는 공공병원이 되겠다"며 "소방공무원과 국민 모두에게 신뢰받는 의료기관이 될 수 있도록 양질의 의료서비스를 제공하고, 충북 중부권의 공공의료 거점으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com