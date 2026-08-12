현대차그룹, 직원 10명 중 8명 생성형 AI 쓴다…전사 AX 가속

12일 '현대차그룹 AX 성과 발표회'에서 (왼쪽부터) 현대차 제네시스고객경험팀 장영석 책임매니저, 현대차·기아 ICT담당 진은숙 사장, 정보보안2실 이상홍 상무, 웹프론트엔드개발팀 서창윤 책임매니저가 발표하는 모습. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차그룹이 디지털 전환(DX)을 기반으로 연구개발(R&D)부터 제조·서비스까지 전 사업 영역에 인공지능(AI)을 적용하며 전사적인 AI 전환(AX)에 속도를 내고 있다.

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현대차그룹은 12일 서울 양재 본사에서 '그룹 AX 성과 발표회'를 열고 2019년부터 추진해 온 DX·AX 과정과 주요 성과, 향후 계획을 공개했다.

현대차그룹은 업무 관리·협업 플랫폼인 지라(JIRA), 두레이(Dooray), 컨플루언스(Confluence)와 마이크로소프트365(M365)를 순차 도입하고, 연구개발·생산·품질·판매 데이터를 연결하는 '글로벌 원 데이터 파이프라인'을 구축해 AI 활용 기반을 마련했다.

이를 토대로 현재는 사내 생성형 AI 플랫폼 'H Chat Pro'를 중심으로 전사 AX를 확대하고 있다. H Chat Pro는 보안이 확보된 환경에서 임직원이 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 다양한 생성형 AI 모델을 업무에 활용할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다.

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지난 7월 기준 H Chat Pro 이용자는 3만명을 넘어섰다. 현대차·기아 일반·연구직 임직원의 약 80%에 해당한다. 최근에는 개발자가 아닌 일반 직원이 직접 업무용 AI 에이전트를 만들어 활용하는 사례도 늘고 있다.

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실제 업무 현장에서도 성과가 나타나고 있다. R&D 분야에 도입한 '충돌안전 AI 어시스턴트'는 수십 년간 축적된 충돌시험 데이터와 연구자료를 통합해 유사 사례를 검색·분석할 수 있도록 지원한다. 도입 이후 관련 사례 탐색과 분석 자료 검토 시간이 약 90% 줄었다.

제조 현장의 'AI 자동화 인식 서비스'는 차량 식별번호(VIN)를 AI로 판독해 실제 차량과 시스템 정보를 실시간으로 대조한다. 국내외 약 70개 생산 거점에 적용돼 연간 52억4000만원의 비용 절감 효과를 내고 있다. AI를 활용한 '대차 정렬 최적화 기술'은 생산 중단 시간을 약 86% 줄였다.

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서비스 분야에서는 LLM 기반 '정비 지원 AI 서비스'를 통해 정비 대응 시간을 약 42% 단축했다. 고객 리뷰 대응에도 AI를 적용해 리뷰 1건당 처리 시간을 평균 35분에서 5분 수준으로 줄였다. 현재 전체 고객 리뷰의 약 85%가 AI 기반으로 처리되고 있으며 오는 9월부터는 전체 대응 프로세스를 자동화할 예정이다.

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현대차그룹은 향후 차량과 로보틱스, 제조·서비스 현장 등 물리적 세계와 AI를 결합하는 '피지컬 AI(Physical AI)' 영역으로 혁신을 확대할 계획이다. 그룹의 AX 경험을 활용해 중소기업의 AI 전환도 지원한다.

진은숙 현대차·기아 ICT담당 사장은 "현대차그룹의 목표는 AI를 가장 많이 사용하는 기업이 아니라 전 세계에서 AI를 가장 제대로 활용하는 기업이 되는 것"이라며 "새로운 기술을 빠르게 배우고 현장에 적용해 고객 가치와 사업 성과로 연결하는 역량을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com