LG전자, FDA 승인 의료용 모니터 선보여…"라인업 확대, 차별화 고객 경험 제공"

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LG전자가 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 진단용 모니터를 앞세워 의료용 디스플레이 시장 공략에 나선다. 40형 대화면에 초고해상도를 적용해 기존 모니터 3대를 한 화면으로 대체할 수 있도록 한 제품이다.

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LG전자에 12일 의료기기로 FDA 승인을 받은 진단용 모니터 '40HT513D'를 출시했다고 밝혔다. LG전자에 따르면 출시 제품은 '진단용 방사선 디스플레이'로 분류돼 2026년 6월 12일 510(k) 승인을 받았다. 신제품은 40형, 21대9 화면비의 곡면 IPS 블랙 패널이 적용했다. 해상도는 5120×2160이며 총 1100만 화소(11MP)를 지원한다. 기존 300만 화소급 모니터 3대를 사용하던 의료진이 하나의 화면에서 관련 업무를 처리할 수 있도록 설계됐다.

핵심 기능은 한 화면을 세 영역으로 나눠 서로 다른 영상을 동시에 보여주는 '3PBP(3 Picture by Picture)'다. 영상의학과 의료진이 엑스레이와 CT, MRI 영상의 원본과 과거 자료를 비교하면서 전자의무기록(EMR)을 확인하는 작업을 한 화면에서 할 수 있다. 모니터 여러 대를 붙여 사용할 때 생기는 화면 경계선이 없어 영상 판독 과정에서 발생하는 시각적 단절도 줄일 수 있다는 게 LG전자의 설명이다.

LG전자는 지난 3월 열린 국제의료기기·병원설비전시회 'KIMES 2026'에서 이 제품을 공개한 바 있다. 당시 LG전자는 40HT513D를 기존 텍스트용 모니터 1대와 엑스레이·CT 영상용 모니터 2대를 하나로 통합할 수 있는 제품으로 소개했다.

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LG전자는 의료용 모니터 신제품에 의료 영상 판독에 필요한 화면 품질 관리 기능을 강화했다. 밝기와 명암을 정밀하게 점검하는 캘리브레이션 센서를 탈부착 방식으로 적용했다. 평소에는 센서 팁을 내부에 수납하고 품질 측정이나 캘리브레이션이 필요할 때 꺼내 사용할 수 있다.

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소프트웨어 기능으로는 '포커스 뷰(Focus View)'와 '패솔로지(Pathology)' 모드를 제공한다. 포커스 뷰는 관심 영역을 밝게 강조하고 나머지 화면을 어둡게 처리하는 기능이다. 패솔로지 모드는 병리영상 판독에 맞춰 해상도와 색감 등을 조정해 세포 등 미세한 구조를 확인하기 쉽게 한다.

의료진을 대상으로 한 사용성 평가에서도 긍정적인 반응이 나왔다. 정승은 가톨릭대 은평성모병원 진료부원장 겸 대한영상의학회 회장은 약 7주간 제품을 사용한 뒤 넓은 화면을 통해 여러 영상을 효율적으로 확인할 수 있고 화면 경계로 인한 단절감이 없다는 점을 장점으로 꼽았다.

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LG전자는 의료용 모니터를 B2B 신사업으로 활용하기 위해 의료용 모니터는 임상·판독용, 수술용, 엑스레이 검출기 등으로 제품군을 넓히고 있다.

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이충환 LG전자 디스플레이사업부장 부사장은 "FDA 승인을 받은 진단용 모니터 라인업을 지속적으로 강화해 B2B 의료용 모니터 분야에서 차별화된 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com