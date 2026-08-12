LG유플러스, 공공 클라우드 강화…AWS 기반 중개서비스, 디지털서비스 이용지원시스템 등록

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LG유플러스가 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 인프라와 자체 네트워크·보안 역량을 결합해 공공 클라우드 시장 공략에 나선다. 공공기관의 클라우드 전환과 디지털 혁신 수요가 늘어나는 가운데 AWS 기반 서비스를 앞세워 공공부문 사업을 확대해 나갈 계획이다.

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12일 LG유플러스에 따르면 이날 AWS의 클라우드 서비스형 인프라(IaaS) 중개서비스인 '엘지유플러스 중개서비스 for Amazon Web Services'를 디지털서비스 이용지원시스템에 공식 등록했다.

디지털서비스 이용지원시스템은 정부와 지방자치단체, 공공기관 등이 클라우드 IaaS와 서비스형 소프트웨어(SaaS), 클라우드 지원 서비스 등 디지털 서비스를 검색하고 계약할 수 있도록 마련된 공공부문 전용 플랫폼이다. 서비스 등록을 위해서는 과학기술정보통신부 디지털서비스 심사위원회의 심사를 거쳐야 한다.

LG유플러스는 클라우드 구축·운영 경험과 통신 인프라 운영 역량을 바탕으로 공공기관별 업무 환경과 보안 요건에 맞는 AWS 서비스 도입을 지원할 계획이다. 생성형 인공지능(AI)을 활용한 민원 상담·업무 지원 챗봇, AI 기반 정보 검색, 통계·행정 데이터 관리를 위한 데이터베이스 구축 등이 주요 활용 분야다.

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LG유플러스는 클라우드 도입부터 운영까지 지원 범위도 확대한다. LG유플러스는 자체 네트워크와 보안, 데이터, 인공지능 전환(AX) 역량을 활용해 공공기관의 클라우드 도입 단계에서 최적의 인프라 구성을 제안하고, 전환 이후에는 서비스 운영 안정화와 비용·자원 효율화 등을 지원할 예정이다.

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정영훈 LG유플러스 기업AI사업담당 상무는 "공공기관이 AWS 클라우드 인프라를 신속하고 안정적으로 도입할 수 있도록 지원하고 기관별 업무 환경과 보안 요구사항에 맞는 운영 체계를 제공하겠다"며 "AX 사업 역량과 AICC 등 AI 서비스 개발·운영 경험을 결집해 공공기관의 클라우드 네이티브 전환을 지원하는 핵심 AX 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com