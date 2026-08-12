GKL, 말복 앞두고 '정 담은 한 끼' 봉사활동 진행

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그랜드코리아레저(GK)가 말복을 앞두고 부산 부산진장애인자립생활센터와 함께 '정(情)담은 한 끼' 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다.

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GKL에 따르면 올해 봉사활동은 지역 내 사회적 고립 가구의 정서적 지지와 사회적 관계망 형성에 초점을 맞춰 진행됐다. 장애인 가정 7가구가 참여해 GKL꿈희망봉사단과 함께 밑반찬을 만들고, 완성된 반찬은 관내 다른 사회적 고립 가구에 직접 전달했다.

GKL은 대표 공익사업으로 '3고 사업'을 진행하고 있다. '3고 사업'은 민관 협력을 통해 제도권 밖 복지 사각지대에 놓인 위기 가구를 찾아 지원하는 프로그램이다. 2022년 처음 시작해 올해로 5년째를 맞았다. '찾아오고', '찾아가고', '찾아주고' 등 3개 부문으로 구성된다. '찾아오고'는 직접 찾아오는 경제적 위기 가구를 지원하고, '찾아가고'는 은둔형 복지 사각지대를 지원한다. '찾아주고'는 대상자별 상황에 맞는 맞춤형 복지를 지원하는 형태로 진행된다.

윤두현 GKL 사장은 "GKL 3고 사업이 부산진구 내 복지 사각지대를 줄이고 사회안전망 강화에 기여한 점을 인정받아 기쁘게 생각한다"며 "공기업으로서 소외된 이웃을 생각하며 다양한 사회적 가치를 실현하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com