투어민, 글로스터호텔그룹과 업무제휴…국내외 비즈니스·휴양 활성화

◇왼쪽부터 김동욱 글로스터호텔 킨텍스 총지배인, 고길남 글로스터호텔그룹 대표, 민경세 투어민 대표, 이슬기 투어민 이사, 정상영 투어민 이사.

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투어민이 글로스터호텔그룹과 국내외 비즈니스 및 휴양 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

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투어민에 따르면 양사는 업무협약을 바탕으로 국내 여행 활성활서에 나설 계획이다. 민경세 투어민 대표는 "투어민의 신혼부부와 가족 단위 고객에게 글로스터호텔그룹의 호텔을 통해 국내 여행을 즐길 수 있는 특별한 기회를 제공하겠다"고 말했다. 투어민은 몰디브를 비롯해 발리, 모리셔스, 푸켓 등 다양한 상품을 선보이고 있는 국내 허니문 전문 여행사다. 지난해에는 국내 최초로 필리핀 코론, 쿠바 여행상품을 선보이기도 했다. 글로스터호텔그룹은 현재 글로스터 킨텍스를 비롯해서 글로스터제주, 글로스터함덕, 글로스터청주, 글로스터전주, 글로스터인천까지 총 6곳에 2110실 규모의 전국권 호텔그룹으로 성장을 추진 중이다.

김동욱 글로스터호텔 킨텍스 총지배인은 "업무협약을 계기로 투어민과 함께 국내 기업 및 업체의 해외 소규모 단체와 워크숍 등을 적극적으로 추진하겠다"며 "양사 고객에게 보다 경쟁력 있는 서비스를 제공하고 국내외 비즈니스 파트너로 한 단계 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com