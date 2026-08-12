가천대 길병원 '환자보고결과측정(PROMs)' 도입 1년…환자 중심 진료 시스템 자리매김

[스포츠조선 장종호 기자] 가천대 길병원(병원장 김우경)이 2025년 8월 도입한 환자보고결과측정(PROMs) 모바일 시스템이 도입 1년 만에 외래 중심 운영에서 입원환자까지 적용 범위를 넓히며 환자 중심 진료 시스템으로 자리매김하고 있다.

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PROMs는 환자가 직접 자신의 건강 상태를 평가해 의료진과 공유하는 시스템으로, 통증, 기능 장애, 삶의 질 등 환자가 체감하는 주관적 건강 상태를 표준화된 설문으로 측정하는 것이 특징이다.

기존 혈액검사나 영상검사 등 객관적 지표로는 확인하기 어려운 환자 경험을 정밀하게 반영할 수 있어 글로벌 선진 의료기관에서 필수 진료 평가 체계로 자리 잡고 있다.

가천대 길병원은 2025년 8월 PROMs 모바일 시스템을 구축하고 외래 환자를 중심으로 운영을 시작했다. 도입 초기 30여 종의 설문을 월 1,500건 발송했고, 초기 3개월 평균 81%의 회신율을 기록했으며, 2026년 7월 기준 50종 이상의 설문을 월 2800건 이상으로 확대했고, 회신율도 90%를 넘어섰다.

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특히 올해 5월에는 입원환자를 대상으로 PROMs 전송 기능을 신설하고, 7월에는 '입원환자 처방 오더 발행 연동 전송 시스템'을 완성했다. 이를 통해 의료진은 처방전 발행과 동시에 환자 맞춤형 설문을 자동 전송할 수 있으며, 수집된 결과는 전자의무기록(EMR)과 연동돼 실시간으로 확인 가능하다.

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이 같은 성과는 대외적으로도 인정받았다. 가천대 길병원은 미국 시사주간지 뉴스위크가 발표한 '2026 세계 최고 병원(World's Best Hospitals 2026)' 평가에서 PROMs 시행 항목에서 리본 4개를 획득했다. 이번 평가에 참여한 국내 135개 병원 중 리본 4개 이상을 받은 병원은 가천대 길병원을 포함해 단 9곳으로, PROMs 운영의 우수성을 대외적으로 인정받았다.

또한 2025년 11월 개최된 한국의료질향상학회 가을학술대회에서는 진료지원 부문 우수상(포스터 전시)을 수상했으며, 올해 4월 개최된 대한보건의료정보관리사협회 춘계학술대회에서 우수 사례로 발표되는 등 학술적 성과도 이어가고 있다.

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김우경 병원장은 "PROMs는 환자의 경험을 진료 과정에 적극 반영하는 핵심 도구로, 환자와 의료진 간 소통의 질을 높이고 치료 성과 향상에도 기여하고 있다"며 "앞으로도 환자 중심의 스마트 진료 환경을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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가천대 길병원은 향후 PROMs 데이터의 고도화를 추진하고 입원환자 대상 적용을 더욱 확대할 계획이다. 또한 임상연구데이터웨어하우스(CRDW)를 구축해 축적된 PROMs 데이터를 질환 연구 및 레지스트리 연구의 핵심 근거 자료로 활용하는 등 연구 경쟁력 강화에도 적극 나설 방침이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com