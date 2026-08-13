광복절 연휴 4일간 경륜 개최…17일은 전 영업장 무료입장

광명스피돔에서 특선급 선수들이 출발대 위에 서있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부는 광복절 연휴인 오는 14일부터 17일까지 4일간 광명스피돔을 비롯한 전국 경륜 영업장에서 경륜을 개최한다고 밝혔다.

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이번 경륜은 광복절 연휴를 맞아 평소보다 하루 늘어난 4일간 운영된다. 통상 금·토·일요일에 열리는 경륜을 월요일인 17일까지 하루 연장해 진행하는 방식이다.

연휴 기간 광명스피돔에서는 경륜 경주와 함께 방문객들이 스포츠와 여가를 즐길 수 있도록 각종 편의시설과 휴게공간도 정상 운영한다.

특히 연휴 마지막 날인 17일에는 광명스피돔을 포함한 전국 경륜 영업장에서 스피드온 이용 고객을 대상으로 무료입장 행사를 진행한다. 해당일에는 스피드온 회원이면 별도의 입장료 없이 경륜 영업장을 이용할 수 있다.

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경륜경정총괄본부는 광복절 연휴 기간 평소보다 많은 고객이 영업장을 찾을 것으로 보고 현장 안전관리도 강화한다. 관람객들이 안전하고 쾌적하게 경륜을 즐길 수 있도록 현장 관리와 고객 편의시설 운영에도 만전을 기할 계획이다.

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한편 광복절 연휴 경륜은 14일부터 17일까지 나흘간 진행되며, 자세한 경주 일정과 관련 정보는 경륜 공식 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com