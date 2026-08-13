옷 갈아입다가 '탕'…경찰서장 권총 오발 사망

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도의 한 경찰서장이 출근하기 위해 옷을 입다가 실수로 권총이 발사돼 숨지는 사고가 발생했다.

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데이닉 바스카르 등 현지 매체들에 따르면 지난 5일(현지시각) 저녁 인도 라자스탄주 빌와라 사다르 지역의 경찰서장인 록팔 싱(38)은 자택에서 제복으로 갈아입던 중 자신의 권총이 갑자기 발사되는 사고를 당했다.

당시 록팔 싱은 야간 근무를 위해 경찰서로 출근할 예정이었으며, 사고 직전 부하 경찰관에게 전화를 걸어 "차를 준비해. 곧 출발하겠다"고 말한 것으로 전해졌다.

그러나 얼마 지나지 않아 권총이 발사됐고, 총알은 그의 머리를 관통했다.

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총성을 들은 가족들은 즉시 경찰과 구조당국에 신고했고, 록팔 싱은 위독한 상태로 병원으로 옮겨져 응급처치를 받았지만 다음날 새벽 끝내 눈을 감았다.

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경찰은 현재 권총이 발사된 정확한 원인을 규명하기 위해 기술 감식과 법의학 조사를 진행하고 있다. 현재까지는 무기를 다루던 과정에서 발생한 오발 사고로 보고 있지만 모든 가능성을 열어두고 조사 중이라고 경찰 측은 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com