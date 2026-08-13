해외여행 떠나기 전 '이것' 체크하셨나요?

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[스포츠조선 장종호 기자] 막바지 여름휴가를 즐기기 위해 해외여행을 떠나는 관광객이 늘고 있다.

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해외여행 시에는 평소와 다른 기후와 위생환경에 노출될 뿐만 아니라 음식과 물, 모기, 동물 등 다양한 감염 위험 요인에 접촉할 수 있다.

따라서 출국 전 감염병 정보를 확인하고 여행지에서 예방수칙을 철저히 지키는 것이 중요하다.

인천세종병원(병원장 오병희)은 여름 휴가철을 맞아 해외여행을 계획하는 여행객들에게 감염병 예방에 각별한 주의를 당부했다.

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병원은 출국 전 질병관리청의 '해외감염병 NOW' 홈페이지를 통해 방문국가 및 경유지의 최신 감염병 발생 현황과 국가별 예방수칙을 미리 확인하는 것이 중요하다고 강조했다.

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특히 동남아시아 등 열대·아열대 지역을 여행할 경우 뎅기열, 지카바이러스감염증, 치쿤구니야열 등 모기 매개 감염병을 주의해야 한다. 2026년 여름을 기준으로 싱가포르와 대만은 뎅기열 검역관리지역으로 지정돼 있으며, 베트남·태국·필리핀·인도네시아·말레이시아 등은 모기 매개 감염병 주의 국가로 안내되고 있다.

모기 매개 감염병은 물리지 않는 것이 최선의 예방법이므로 야외 활동 시 밝은색 긴 옷을 착용하고, 모기기피제를 올바르게 사용해야 한다. 모기기피제 선택 시에는 식약처 허가를 받은 DEET, 이카리딘 등의 성분이 포함되어 있는지 확인하고 사용법을 준수하는 것이 좋다.

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콜레라, 세균성이질, A형간염 등 음식이나 물을 통해 감염되는 수인성·식품매개 감염병도 주의해야 한다. 특히 필리핀은 콜레라 검역관리지역으로 지정돼 있어 더욱 유의해야 한다. 여행 중에는 흐르는 물에 손을 자주 씻고, 음식은 충분히 익혀 먹으며, 위생 상태가 불확실한 물이나 음식은 피하는 것이 좋다.

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장시간 비행이나 대중교통 이용, 사람이 많이 모이는 관광지·시설 방문 등으로 호흡기 감염병에 노출될 가능성도 있다. 대표적인 호흡기 감염병인 홍역은 전염성이 매우 높아 여행 전 예방접종 여부를 확인하는 것이 중요하다.

베트남·태국·필리핀·인도네시아·말레이시아 등은 홍역 검역관리지역으로 안내되고 있다. 출국 전 홍역·유행성이하선염·풍진 혼합백신(MMR)을 2회 접종했는지 확인하고, 접종력이 없거나 불확실한 경우 의료진과 상담해 필요한 예방접종을 준비하는 것이 좋다. 예방접종은 출국 직전에 하기보다 여행 일정 1개월 전부터 미리 준비하는 것이 바람직하다.

동물과의 접촉으로 감염될 수 있는 질환에도 주의해야 한다. 여행지에서 야생동물이나 유기동물을 만지거나 먹이를 주는 행동은 피하고, 물림 사고 발생 시 상처를 깨끗이 씻은 후 현지 의료기관을 방문해야 한다.

귀국 후에도 건강 상태를 주의 깊게 살펴야 한다. 발열, 발진, 심한 설사, 구토, 호흡기 증상, 근육통 등 평소와 다른 증상이 나타난다면 단순한 여행 후유증으로 생각하기보다 의료기관을 방문하는 것이 좋다. 이때 최근 방문한 국가와 여행 기간, 현지에서의 음식 섭취 여부, 모기나 동물 접촉 여부 등을 의료진에게 알리면 정확한 진단과 치료에 도움이 된다.

인천세종병원 감염내과 홍진영 과장은 "해외여행 중 감염병은 누구에게나 발생할 수 있으므로 '해외감염병 NOW'를 통해 위험 요인을 미리 파악하고, 늦어도 2주 전 예방접종을 마치는 등 사전 준비가 매우 중요하다"며 "여행 중 기본 위생 수칙과 모기 회피 요령을 준수하고, 귀국 후 이상 증상이 있을 때는 반드시 의료진에게 정확한 여행력을 전달해 진료를 받아야 한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com