"키스 장면만 60번"…드라마 투자 여성, 대본 수정 지시 폭로

사진출처=텐센트뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 한 여성이 드라마 제작비를 전액 부담한 뒤 직접 여주인공으로 출연, 상대역인 20대 남성 배우와 60차례가 넘는 키스 장면을 촬영하도록 했다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.

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텐센트뉴스 등 중국 매체들에 따르면 숏폼 드라마 남성 배우 중위페이(23)는 최근 자신의 소셜미디어를 통해 한 작품의 촬영 과정에서 겪은 일을 공개했다. 그는 자신이 출연한 작품의 여성 주연배우이자 투자자가 촬영 현장에서 과도한 신체 접촉을 했다고 주장했다.

중위페이는 당시 작품이 자신의 배우 인생에서 중요한 기회가 될 수 있다고 생각해 촬영을 계속했지만, 촬영이 진행될수록 상황이 예상과 크게 달라졌다고 밝혔다.

그의 주장에 따르면 해당 작품은 50부작이 넘는 숏폼 드라마로, 한 여성이 제작비를 사실상 전액 부담했다. 이 여성은 자신이 여자 주인공으로 출연하는 것과 대본에 최종적인 영향력을 행사하는 것을 조건으로 제작에 참여한 것으로 전해졌다.

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문제는 대본에 포함된 키스 장면이었다.

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투자자의 요구에 따라 대본에는 60회가 넘는 키스 장면이 들어갔다는 것이 중위페이의 주장이다. 감독과 제작진은 지나치게 많은 키스 장면이 이야기의 흐름을 깨뜨리고 시청자의 몰입을 방해할 수 있다며 수정을 권했지만, 그녀는 이를 받아들이지 않았다고 한다.

오히려 그녀는 "내가 본 숏폼 드라마가 당신들이 만든 것보다 많다"며 제작진의 의견을 일축한 것으로 전해졌다.

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촬영 과정에서 중위페이가 더욱 당황했던 것은 실제 키스 장면이었다. 그는 첫 번째 키스 장면에서 그녀가 프렌치 키스를 시도했다고 주장했다. 중위페이는 순간적으로 몸을 뒤로 빼려고 했지만 상대 여성이 자신의 뒤통수를 한 손으로 잡고 키스를 계속했다고 폭로했다.

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중위페이는 당시 신인 배우여서 촬영을 중단하거나 공개적으로 문제를 제기하기 어려웠다고 설명했다. 그러면서 주연 기회를 놓치고 싶지 않았고, 촬영 현장에 있던 다른 관계자들 역시 적극적으로 제지하지 않았다고 덧붙였다.

결국 이 작품은 지나치게 노골적인 장면이 많다는 이유로 플랫폼에 공개되지 못했다.

이 같은 폭로가 나오자 네티즌들은 "자본이 촬영장을 개인적인 욕망을 충족하는 공간으로 만들어서는 안 된다"는 비판 글을 남기고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com