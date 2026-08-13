호텔, 갤러리 감성을 집에서...KCC글라스 홈씨씨, '비센티 인테리어필름' 리뉴얼 출시

제공=주방 가구에 시공된 KCC글라스 홈씨씨 비센티 인테리어필름 (싱크로 우드)

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KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 고급 상업 공간에서 볼 수 있는 디자인 감성을 주거 공간에 구현할 수 있도록 '비센티 인테리어필름'을 리뉴얼 출시했다고 13일 밝혔다.

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비센티 인테리어필름은 가구, 도어, 아트월 등 다양한 인테리어 자재 표면에 적용할 수 있는 마감재다.

기존 자재와는 다른 디자인과 질감을 더해 공간의 분위기를 손쉽게 변화시킬 수 있으며, 뒷면에 특수 점착제를 적용해 별도의 가공 공정 없이 현장에서 간편하게 시공할 수 있는 것이 특징이다.

이번 리뉴얼을 통해 트렌드를 반영한 신규 디자인 146종을 추가하며 총 19개 제품군, 403종으로 라인업을 확대했다.

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특히 최근 인테리어 시장에서 관심이 높아지고 있는 회벽과 우드 디자인 제품군을 대폭 강화해 고급 주거 공간을 연출하려는 소비자들의 다양한 요구를 반영했다.

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대표적인 신규 제품군은 유럽식 미장 감성을 구현한 회벽 스타일의 '파사디아'로 기존 '리얼엠보'보다 입체감을 한층 강화한 '딥엠보' 기술을 적용해 실제 회반죽을 바른 듯한 깊이감 있는 질감을 완성했다.

이를 통해 호텔이나 갤러리등 고급 상업 공간에서 볼 수 있는 세련된 미장 마감의 분위기를 주거 공간에서도 경험할 수 있도록 했다.

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자연스러운 원목의 질감을 구현한 우드 제품군도 강화했다.

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'싱크로 우드'는 인쇄 무늬와엠보의 위치를 일치시키는 '동조엠보' 기술로 실제 원목의 나뭇결 무늬를 사실감 있게 구현했으며 '그란데 우드'는 세로 패턴 길이를 기존 1250㎜에서 1800㎜로 늘려 공간에 웅장함과 개방감을 더할 수 있도록 했다.

또한 '럭셔리 우드'는 PVC 소재 특유의 인공적인 광택을 최소화한 무광 마감을 적용해 원목 고유의 자연스러운 색감을 살렸다.

비센티 인테리어필름의 기존 강점인 시공 편의성과 제품 안전성도 그대로 유지했다.

시공 과정에서 기포 발생을 최소화하는 '에어 프리' 기술을 적용해 시공 편의성을 높였으며, 인체에 유해한 프탈레이트계 가소제를 사용하지 않았다.

기후에너지환경부의 실내 공기질 공정시험기준 최우수 등급과 한국공기청정협회의 친환경 건축자재 인증인 HB마크를 취득해 친환경성을 인정받았다.

KCC글라스 관계자는 "최근 호텔이나 갤러리 등 고급 상업 공간에서 볼 수 있었던 회벽과 우드 디자인을 주거 공간에도 적용하려는 수요가 늘고 있다"며 "새롭게 리뉴얼한 비센티 인테리어필름은 완성도 높은 하이엔드 주거 공간을 연출할 수 있도록 패턴 디자인뿐만 아니라 질감까지 사실적으로 구현하는 데 중점을 뒀다"고 말했다.