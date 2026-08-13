30년 전 만난 친구가 알고 보니 친자매…"어쩐지 닮았다고 하더라"

인도에서 태어나 네덜란드로 입양된 미나 겔팅크(왼쪽)와 미날 티센이 최근 DNA 검사를 통해 생물학적 자매라는 사실을 알게 됐다. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 어릴 때 입양돼 서로 다른 가정에서 자란 두 여성이 30년 전 우연히 친구가 됐고, 이후 DNA 검사를 통해 친자매였다는 사실을 알게 돼 화제다.

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뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 인도에서 각각 입양돼 네덜란드에서 성장한 메나 겔팅크(43)와 미날 티센(44)은 1996년 현지 입양아 모임에서 처음 만났다.

두 사람은 처음 만났을 때부터 이상할 정도로 서로에게 끌렸다고 한다. 주변 사람들 역시 두 사람의 외모가 닮았다는 말을 자주 했고, 두 사람은 장난스럽게 서로를 '자매'라고 부르기도 했다.

두 사람은 주소를 주고받으며 친구로 지냈지만 이후 연락이 끊겼고, 무려 15년 동안 서로의 소식을 알지 못했다.

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놀라운 사실이 밝혀진 것은 올해 4월이었다.

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티센이 유전자 검사 업체의 DNA 검사를 받은 결과, 예상하지 못했던 친족 관계가 휴대전화에 표시됐다. 검사 결과는 두 사람이 친자매일 가능성이 매우 높다는 것이었다.

티센은 처음에는 DNA 결과에 나타난 인물이 과거 만났던 겔팅크라는 사실을 알아채지 못했다. 이후 소셜미디어에서 겔팅크를 찾아 사진을 확인한 뒤에야 자신이 10대 시절 만났던 친구와 친자매라는 사실을 깨달았다.

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두 사람은 각각 인도에서 어린 시절 입양돼 네덜란드의 서로 다른 가정에서 성장했다. 당시 두 사람은 약 130㎞ 떨어진 곳에서 살았던 것으로 전해졌다.

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겔팅크는 세 아이의 어머니로 살아왔지만 자신의 생물학적 가족에 대한 궁금증과 마음 한편의 빈자리를 완전히 떨쳐내지는 못했다고 말했다.

그녀는 친자매라는 사실을 확인한 뒤 "잃어버린 퍼즐 조각 하나를 찾은 것 같다"고 말했다.

두 사람은 최근 네덜란드 스헤르토헨보스에서 DNA 검사 결과를 확인한 이후 다시 만났다.

오랜 세월이 무색하게 두 사람은 만나자마자 서로를 끌어안았다. 웃음과 눈물이 이어졌고 함께 셀카를 찍으며 기쁨을 나눴다.

티센은 이날 "우리는 자매가 되기 전에 친구였다"며 "사실 우리는 처음부터 자매였지만 그것을 몰랐을 뿐"이라고 말했다.

두 사람은 이제 매일 장시간 통화하고 메시지를 주고받으며 잃어버렸던 시간을 채워가고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com