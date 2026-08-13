[경마] 한국마사회, 17일 광복절 대체공휴일 경마 시행…서울·제주 17개 경주

렛츠런파크 서울 출발대를 박차고 나서는 경주마들. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 제81주년 광복절 대체공휴일인 17일 렛츠런파크 서울·부산경남·제주에서 공휴경마를 시행한다고 밝혔다.

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경마는 통상 금·토·일요일 주 3일 시행되지만 법정공휴일에는 관람객 편의를 위해 추가로 열리기도 한다. 이번 공휴경마는 광복절과 주말, 대체공휴일로 이어지는 3일 연휴 마지막 날 진행된다.

이날 렛츠런파크 서울에서 11개, 제주에서 6개 등 총 17개 경주가 편성됐다. 부산경남에서는 실제 경주 없이 중계경주만 진행한다. 입장은 오전 9시30분부터 가능하며 첫 경주는 서울에서 오전 10시35분 출발한다.

한국마사회는 연휴를 맞아 렛츠런파크 서울과 부산경남에서 무료입장 이벤트도 진행한다. 렛츠런파크 제주는 광복절인 15일 무료입장을 시행하고 17일에는 입장료를 받는다.

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한국마사회 관계자는 "광복절 연휴를 마무리하는 날 가족이 함께 시간을 보낼 수 있는 공간이 되길 바란다"며 "무더위가 이어지는 만큼 현장 안전 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com