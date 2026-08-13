[경마] '브라질 출신' 마이아 기수, 한국경마 데뷔 2년 만에 통산 100승 달성

브라질 출신 마이아 기수가 지난 8월 9일 개인 통산 100승을 달성했다. 사진제공=한국마사회

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브라질 출신 마이아 기수가 한국경마 통산 100승 고지를 밟았다.

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마이아 기수는 지난 9일 한국마사회(회장 우희종) 렛츠런파크 서울 1경주에서 '콩코드블루'와 함께 우승을 차지하며 한국 무대 데뷔 약 2년 만에 개인 통산 100승을 달성했다. 낯선 주로에 적응해야 하는 외국인 기수에게 쉽지 않은 기록이지만 빠른 적응력과 꾸준한 기승으로 세 자릿수 승수를 쌓아 올렸다.

2024년 8월 서울경마에 합류한 마이아는 마카오와 싱가포르, 홍콩 등 아시아 무대에서 쌓은 경험을 바탕으로 빠르게 한국경마에 적응했다. 경주 흐름을 읽는 노련한 판단과 승부처에서의 과감한 기승을 앞세워 존재감을 키웠다.

기록도 이를 뒷받침한다. 마이아는 현재 599전 100승, 2위 100회, 3위 77회로 승률 16.7%를 기록하고 있다. 한국 무대에 도전장을 내민 지 약 2년 만에 세 자릿수 승수를 완성하며 서울경마의 정상급 기수로 자리매김했다.

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낯선 한국경마에 도전장을 던졌던 베테랑 기수는 이제 '적응'을 넘어 서울경마의 대표 외국인 기수로 존재감을 넓히고 있다. 첫 세 자릿수 승수를 넘어 마이아가 써 내려갈 다음 기록에도 관심이 모인다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com