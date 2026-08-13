[경마] 한국마사회, 광복 81주년 맞아 독립유공자 후손 초청

한국마사회는 지난 8일 광복 81주년 맞이 독립유공자 후손 및 가족 25명을 초청하는 행사를 진행했다. 사진제공=한국마사회

2026년 광복절 기념행사. 사진제공=한국마사회

Advertisement

Advertisement

한국마사회(회장 우희종)는 지난 8일 렛츠런파크 서울에서 광복 81주년을 맞아 독립유공자 후손 및 가족 25명을 초청해 기념행사를 개최했다고 밝혔다.

Advertisement

이번 행사는 조국의 독립을 위해 헌신한 애국선열의 뜻을 기리고 후손들에게 감사와 존경의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 광복절 행사 일정과 독립유공자 후손들의 편안한 참석을 고려해 일주일 앞당겨 진행됐으며, 참석자들은 경마공원 투어와 말산업 체험 등 다양한 프로그램에 참여했다.

이날 서울 제3경주는 '8·15 광복절 기념경주'로 시행됐다. 경주에 앞서 독립유공자 후손과 가족들은 관람객들에게 인사를 전하고 태극기를 흔들며 광복의 의미를 되새겼다. 현장 모습은 경마방송을 통해 생중계됐다.

우희종 한국마사회장은 "광복 81주년을 맞아 나라를 위해 헌신하신 애국선열과 그 후손들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"며 "앞으로도 선열들의 숭고한 정신을 기억하고 보훈문화 확산을 위한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

Advertisement

한편 한국마사회는 올해 5·18 민주화운동, 6·25 참전용사 초청 등 총 세 차례 국가유공자 초청행사를 진행했다. 앞으로도 국가유공자 예우를 위한 다양한 보훈 프로그램을 이어갈 계획이다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com