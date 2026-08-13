소아청소년병원협회 "독립 어린이병원 건립 환영…지역 소아 의료 환경 개선 선행돼야"

[스포츠조선 장종호 기자] 소아 의료 환경 개선을 위해 독립 어린이병원 건립과 함께 지역 소아청소년병원 지원이 확대돼야 한다는 주장이 제기됐다.

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대한소아청소년병원협회(회장 최용재 의정부 튼튼어린이병원장)는 12일 국회도서관 소강당에서 열린 '경기도 산모·소아 생존체계 고도화 방안' 국회 토론회에서 이 같은 내용을 강조했다.

협회는 이날 "소아의료 전달 체계를 확립한다는 차원에서 주산기·어린이병원(Maternal-Children's Hospital) 건립도 중요하지만 이와 동시에 전제 조건으로 소아 준중증 환아를 진료하고 있는 소아청소년병원 네트워크가 버텨 줘야 균형 잡힌 소아의료의 정상화가 가능하므로 이를 위한 대책도 무엇보다도 절실하다"고 제시했다.

이날 최용재 회장은 "주산기·어린이병원 건립 제안은 소아의료 전달 체계 전체를 다시 세우는 일로 환영하지만 건립이 성공하기 위한 조건으로는 설계·인허가·건축 기간이 소요되는 만큼 기존의 소아의료 기관이 버틸 수 있도록 인적 인프라 확충, 실적 기반 평가 및 보상, 후방 병상 지정, 하행 전원 체계 등 4개 사항을 제도적으로 뒷받침해 줘야 한다"고 주장했다

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최용재 회장은 "특히 이번 구상이 고위험 산모에서 신생아 집중치료, 중증 소아청소년 진료까지 하나의 체계 안에서 이어지도록 설계된 점을 높이 평가하는데 이는 야간에 아이가 아플 때 상당수 환자는 상급종합병원에 앞서 지역의 소아청소년병원을 먼저 찾고 열성경련과 경련중첩, 산소 투여가 필요한 세기관지염, 탈수와 케톤증, 중증 폐렴, 급성 신우신염 등이 이들 병원의 입원 병상에서 치료를 하고 있는 점을 감안, 건립된다면 현재 위험성을 감수하고 진료하고 있는 소아청소년병원의 부담이 한층 덜어질 수 있기 때문"이라고 했다.

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이어 최 회장은 "소아 중환자와 초중증 환자를 책임지고 수용할 현대적인 병원이 건립된다는 것은 준중증 환아를 돌보는 소아청소년병원 입장에서 가뭄의 단비 같은 소식이자 든든한 뒷배"라며 "부지 선정과 설계, 인허가, 건축, 그리고 그 병원을 실제로 돌릴 인력을 모으는 일까지 넘어야 할 산이 많고 소아 준중증 치료의 허리 역할을 하는 소아청소년병원 네트워크가 무너지면, 완공된 병원도 제 기능을 하기 어려우므로 건립된 병원이 개원, 최종 거점병원으로 작동하려면, 지역 소아청소년병원이 견실해야 한다"고 역설했다.

또한 최 회장은 "소아 입원 병상을 유지하는 데 가장 큰 애로는 건물이 아니라 사람으로 인적 인프라 확충에 대한 지원을 통해 야간·휴일 소아 입원을 감당하는 의사·간호 인력에 대한 인건비 지원과 진료 협력체계 유지 기전이 필요하다"고 설명했다.

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그러면서 최 회장은 사명감만으로는 준중증을 볼 수 있는 역량을 갖춘 소아청소년과 전문의를 구할 수 없는 상황이라고 덧붙였다,

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최 회장은 이날 실적 기반의 평가와 보상, 소아 거점·협력기관의 지정 기준을 종별과 병상 수가 아니라 중증도를 보정한 소아 입원 실적, 야간·휴일 입원 및 응급 처치 실적, 전원 요청 수용률, 3차로부터의 회송 환아 수용 실적으로 전환할 것을 제안했다.

현재의 보상 구조에서는 합리적으로 움직일수록 중증에서 멀어지게 되어 있으므로 개별 병원의 도덕성 문제가 아니라 지불제도 설계의 문제이므로, 중증을 받을수록 유리해지는 구조로 바꿔야 한다는 것이다.

그는 "후방 병상 네트워크 지정이 수반되지 않으면, 급성기를 탈피한 환아의 전원이 불가능해 최종 거점 병상을 확충하더라도 회전율이 떨어질 수밖에 없다"며 "이는 인공호흡기를 이탈한 미숙아나 단순 체중 증가가 필요한 신생아가 중증 전용 병상을 계속 점유하기 때문"이라고 설명했다.

이어 최 회장은 "후방 병상은 3차 병원이 직접 지을 필요가 없고 이미 지역에서 소아 입원을 하고 있는 병원들을 찾아내 지정하고 보전하면 된다"면서 ▲회송(되의뢰) 수가 신설·현실화 ▲소아 입원 병상 실시간 정보 공유(응급 병상이 아닌 입원 병상 기준) ▲재수용 보장(회송받은 환아가 악화되면 3차가 다시 받는다는 약속) 등 세 가지를 대책으로 제안했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com