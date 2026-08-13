"죽음이 두렵지 않도록"…희귀병 딸과 무덤서 지내던 아버지, 기적이 일어났다

사진출처=바이두, 사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 삶이 얼마 안 남은 어린 딸이 죽음이 두렵지 않도록 직접 판 무덤에서 함께 놀던 한 아버지의 사연이 눈시울을 붉게 하고 있다.

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수년이 지난 후 기적적으로 딸은 생존했고, 죽음을 준비했던 무덤엔 해바라기가 피었다. 가족은 그곳을 딸의 '행운의 정원'으로 부르고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 쓰촨성 네이장 출신의 장 모양은 생후 2개월 무렵 중증 지중해빈혈(Thalassemia) 진단을 받았다. 지중해빈혈은 유전적 결함으로 인해 적혈구 내에서 산소를 조직으로 운반하는 혈액 단백질인 헤모글로빈이 결핍되어 발생하는 혈액 질환이다. 중증 환자는 반복적인 수혈과 철분 제거 치료 등이 필요하다.

당시 장양의 가족에게 가장 큰 문제는 치료비였다.

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아버지 장씨는 유리공장에서 한 달 약 2500위안(약 50만원)을 벌며 가족을 부양했다. 딸의 치료를 위해 가족이 부담한 의료비는 2년 동안 14만 위안(약 3000만원) 이상으로 불어났고, 저축한 돈도 거의 바닥났다.

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마을 주민들이 도움을 줬지만 치료를 계속하기에는 역부족이었다.

결국 2017년 6월 장씨는 가족의 땅에 딸을 위한 무덤을 팠다.

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그는 어린 딸을 무덤에 데려가 함께 누워 놀기도 했다. 딸이 언젠가 죽음을 맞게 되더라도 갑자기 두려워하지 않도록 미리 무덤에 익숙하게 해주겠다는 것이었다.

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당시 장씨는 이곳을 딸의 '마지막 안식처'라고 불렀다.

이 사연이 담긴 영상이 중국 온라인에서 확산되면서 전국적인 관심이 쏟아졌고 도움의 손길이 이어져 치료를 계속할 수 있게 됐다.

장양의 어머니는 이후 둘째 아이를 출산, 아기의 제대혈을 보관했다. 이후 장양은 동생의 제대혈을 이용한 조혈모세포 이식을 받았다.

조혈모세포 이식은 중증 지중해빈혈에서 장기적인 관해 또는 완치를 기대할 수 있는 치료법 가운데 하나다. 현재도 적합한 공여자를 찾는 문제와 치료 비용 등이 중요한 장벽으로 꼽힌다.

이후 장양은 기적적으로 혈액검사 결과가 정상 범위로 돌아오면서 더 이상 매달 수혈을 받을 필요가 없어졌다.

한때 딸의 죽음을 준비하기 위해 파 놓았던 무덤도 더 이상 필요하지 않게 됐다.

장씨 부부는 무덤을 메워 그 자리에 해바라기를 심었다. 딸의 죽음을 기다리던 공간이 생명이 자라는 정원으로 바뀐 것이다.

가족은 이곳을 '행운의 정원'이라고 부르며 딸의 건강을 기원했다.

최근 중국 온라인에서는 장양의 성장한 모습과 근황이 소개되면서 과거 사연이 재조명되고 있다.

현재 초등학교에 다니는 장양은 그림과 춤을 좋아하는 밝은 아이로 성장했다. 학업에서도 좋은 성적을 거두고 있는 것으로 전해졌다.

어머니는 최근 검사 결과, 딸의 건강 상태가 양호하다는 사실을 확인했다고 전했다.

죽음을 기다리던 땅이 생명을 상징하는 꽃밭으로 변한 사연은 중국 네티즌들에게 감동을 주고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com