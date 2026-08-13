동원F&B, BTS 진과 동원참치 광고…'바다 단백질' 강조, 글로벌 마케팅 확대도

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동원F&B가 방탄소년단(BTS) 진을 앞세워 동원참치의 단백질 경쟁력 알리기에 나섰다. 참치를 수산 단백질인 '블루 프로틴'으로 내세워 건강을 중시하는 소비자를 공략하고, 글로벌 시장에서 브랜드 입지를 확대한다는 전략이다.

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13일 동원F&B에 따르면 동원참치 브랜드 모델인 BTS 진과 함께 촬영한 두 번째 신규 광고를 공개하고 브랜드 캠페인을 진행한다. 광고는 동원참치를 '바다 단백질'로 표현하고 "진짜 고단백은 바다에 있다"는 메시지를 전달하는 데 초점을 맞췄다. 슬로건은 '바다 단백질, 받아'다. '바다'와 '받아'의 발음이 비슷한 점을 활용해 핵심 메시지를 소비자에게 전달하도록 했다.

광고에서 진은 참치와 함께 바다를 누비는 모습으로 등장한다. TV에서는 15초 분량의 편집본을, 동원F&B 유튜브 등 디지털 채널에서는 전체 영상을 공개한다.

동원F&B가 강조하는 '블루 프로틴'은 어류 등 해양 생물에서 얻는 단백질을 의미한다. 동원참치 라이트 스탠다드 135g 한 캔에는 단백질 25g이 들어 있다. 동원F&B는 성인 단백질 일일 권장량 55g의 절반 수준으로, 달걀 4.3개, 두부 1모, 닭가슴살 110g과 비슷한 양이라고 설명했다.

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동원F&B는 광고 공개와 함께 글로벌 시장을 겨냥한 마케팅도 이어간다. 해외 소비자를 대상으로 동원참치 굿즈를 선보이고 고추참치 샘플링 행사를 진행하는 등 현지 소비자와 접점을 확대할 계획이다.

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동원F&B 관계자는 "단백질에 대한 소비자들의 관심이 높아짐에 따라 동원참치를 새로운 단백질 선택지로 제안하고자 광고를 기획했다"며 "모델 진과 함께 동원참치의 건강한 이미지를 전 세계 소비자들에게 전달할 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com