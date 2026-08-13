"가스실 같았다"…비행기 에어컨 고장에도 이륙 준비, 승객들 폭발

사진출처=유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 여객기 에어컨이 고장 나 100명이 넘는 승객들이 수 시간 동안 극심한 더위에 고통을 받은 일이 인도에서 발생했다. 힌두스탄타임스 등 현지 매체들에 따르면 11일(현지시각) 밤 9시 55분쯤 인도 델리 공항에서 출발 예정이던 스파이스젯 'SG-105편'의 기내 에어컨에 문제가 발생했다.

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이로 인해 30분 정도 출발이 지연됐고 기내 온도와 습도는 급격히 올라갔다. 100명이 넘는 승객들은 땀을 흘리기 시작했고, 어린이와 노인, 임신부 등은 큰 고통을 겪은 것으로 전해졌다.

승무원들이 에어컨을 곧 작동시키고 문제를 해결하겠다고 안내했지만, 실제로 냉방장치를 켜자 차가운 공기가 아니라 뜨거운 바람이 나온 것으로 전해진다.

한 승객은 "기내가 말 그대로 가스실처럼 느껴졌다"고 주장했다.

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승객들은 뜨거운 바람이 계속 나오자 승무원들에게 송풍구를 꺼달라고 요구했다.

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일부 승객은 단순한 냉방 문제가 아니라 비행기의 기술적 문제를 지적하기도 했다.

더 큰 문제는 항공기가 이후에도 활주로 방향으로 이동했다는 것이다.

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승객들은 기내 문제가 제대로 해결되지 않은 상태에서 항공기가 활주로 쪽으로 움직이자 강하게 항의하기 시작했다. 그러면서 항공편을 바꿔달라고 요구하면서 이대로 비행하는 것은 위험하다고 주장했다.

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한 승객은 현지 매체에 "가장 큰 문제는 무엇이 잘못됐는지 아무도 명확하게 설명해 주지 않았다는 것"이라며 "어린이와 노인들이 있는 극도로 더운 기내에 앉아 있었고, 직원들에게 물어봐도 만족스러운 답변을 듣지 못했다"고 말했다.

이어 "비행기가 운항할 수 있는 상태라는 확신이 없었다"고 덧붙였다.

승객들의 항의가 거세지자 항공사 측은 결국 기술팀을 불러 기체를 점검한 것으로 전해졌다. 아울러 승객들은 항공기를 교체해 달라고 요구했고, 결국 항공기는 다시 탑승구로 돌아갔다.

결국 항공사는 대체 항공편을 마련했고 승객들은 당초 예정 시간보다 약 7시간 늦은 다음 날 새벽 5시쯤 푸네행 비행기에 탑승한 것으로 전해졌다.

스파이스젯 측은 기술적 문제가 발생한 사실을 인정하면서도 대체 항공기를 마련해 운항을 완료했다고 밝혔다.

이어 "승객들에게 불편을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 유감스럽게 생각한다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com