관광공사-화랑협회, 'K-아트' 전시 협력 MOU 체결 '관광 콘텐츠' 강화

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한국관광공사가 한국화랑협회와 손잡고 한국 미술을 외국인 관광객을 위한 새로운 관광 콘텐츠로 육성한다. K-팝과 K-드라마에 이어 K-아트를 새로운 한류 콘텐츠로 활용해 방한 관광객의 체류 경험을 확대한다는 전략이다.

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한국관광공사는 13일 서울센터에서 한국화랑협회와 K-아트 전시 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

한국화랑협회는 전국 180여 개 갤러리가 소속된 국내 최대 미술 단체다. 글로벌 아트페어로 성장한 '키아프 서울(Kiaf Seoul)'과 '화랑미술제'를 주최하고 미술품 감정과 교육 등의 사업도 운영하고 있다.

협약은 관광공사가 운영하는 관광홍보관 '하이커 그라운드(HiKR Ground)'를 관광과 미술을 연결하는 플랫폼으로 활용하기 위해 마련됐다. 양 기관은 하이커 그라운드에서 국내 주요 미술 행사와 연계한 전시와 홍보를 진행하고 한국 미술을 활용한 관광 콘텐츠 개발에도 협력할 예정이다.

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최근 키아프 서울과 프리즈 서울 등 국내 주요 아트페어를 찾는 해외 미술 관계자와 외국인 방문객이 늘면서 K-아트가 새로운 한류 콘텐츠로 주목받고 있다. 관광공사는 미술 전시를 관광과 연계해 외국인 관광객의 국내 체류 경험을 확대하고 관련 관광 상품 개발에도 나설 계획이다.

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우선 9월 2일부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 키아프 서울과 연계한 전시·홍보를 진행한다. 하이커 그라운드 대형 미디어월을 통해 키아프 서울 홍보 영상을 송출하고, 키아프에서 선정한 작품을 활용한 영상 전시도 선보인다. 11월부터 내년 3월까지는 하이커 그라운드 4층에서 화랑미술제 연계 전시를 진행한다. 해외 럭셔리 관광 네트워크를 대상으로 한 팸투어 등을 통해 K-아트 콘텐츠를 관광 상품으로 연결하는 방안도 추진한다.

민병선 한국관광공사 관광산업본부장은 "한국 미술은 외국인을 방한으로 이끄는 새로운 매력이자 동력"이라며 "한국의 다채로운 색깔을 충분히 느낄 수 있도록 다양한 전시 콘텐츠를 발굴해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com