"홀란이 왜 여기서 나와?"…마약 포장 스티커에 사용 '황당'

사진출처=에콰도르 경찰

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[스포츠조선 장종호 기자] 마약 포장상자에 노르웨이 축구스타 엘링 홀란(26·맨체스터시티)의 얼굴 스티커가 부착된 것으로 알려져 화제다.

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CNN 등 외신들에 따르면 에콰도르 경찰은 12일(현지시각) 콜롬비아 국경 인근에서 마약 469㎏을 압수했다고 밝혔다.

경찰 마약단속 요원들은 익명의 제보를 받은 뒤 고속도로에서 수상한 트럭을 검문해 마약을 찾아냈다.

마약은 트럭 적재함 바닥에 별도로 만들어진 공간에서 발견됐다. 마약은 총 370개의 녹색 직사각형 형태로 포장돼 있었다.

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그런데 압수된 마약 포장물에는 뜻밖에도 축구스타 엘링 홀란의 얼굴이 찍힌 스티커가 붙어 있었다.

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경찰은 왜 하필 홀란의 얼굴이 마약 포장에 사용됐는지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았다.

다만 마약 밀매 조직이 운반하는 마약 포장물에 유명 스포츠 선수나 연예인의 이름과 얼굴을 표시하는 것은 드문 일이 아닌 것으로 알려졌다. 이런 표식은 특정 범죄 조직이 생산하거나 운반한 물량을 구분하거나, 특정 구매자에게 전달될 물건임을 표시하기 위한 일종의 식별 방식으로 사용되는 것으로 전해진다.

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실제로 과거 압수된 마약 포장물에서는 아르헨티나 축구대표팀 주장 리오넬 메시의 얼굴이 발견된 사례도 있었다.

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에콰도르 경찰은 이번에 압수된 마약은 미국 시장에서 1100만 달러(156억원)이상의 가치가 있는 것으로 추산했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com