PDRN부터 프로폴리스까지…동국제약, 다이소 전용 '이너케어 필름 4종' 선보여

◇이너케어 필름 4종. 사진제공=동국제약

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젊은층과 1인 가구를 중심으로 다이소가 웰니스 시장의 새로운 핵심 채널로 부상한 가운데, 동국제약이 다이소 전용의 '이너케어 필름 4종'을 선보였다.

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이번 신제품은 개인의 건강 고민에 맞춰 선택할 수 있도록 PDRN, 글루타치온, 홍삼, 프로폴리스 및 아연 등 4가지 핵심성분으로 구성했다. 물 없이 입안에서 가볍게 녹여 먹는 필름 제형으로, 하루 한 장(1일 1회, 1회 1매)으로 간편하게 섭취할 수 있다.

'마데카 PDRN 필름'은 최근 이너뷰티 대세 성분으로 주목받는 순도 86% 이상의 연어이리추출물(PDRN)이 각 1매당 100mg 포함되어 비타민C, 콜라겐 등 생기를 촘촘하게 채워 주고, 망고·파인애플·레몬맛으로 맛있게 섭취할 수 있다. '마데카 글루타치온 필름'은 체내 흡수율을 고려한 리포좀 글루타치온 효모추출물이 각 1매당 100mg에 비타민C, 콜라겐, 셀렌을 더해 시너지를 높였고, 상큼한 레몬맛으로 글루타치온 특유의 냄새가 안나 부담을 없앴다. '면역엔 홍삼 필름'은 국내산 6년근 홍삼을 7:3 황금 비율(홍삼근7:홍미삼3)로 담아 면역력 증진 및 피로 개선에 도움을 주며, 홍삼 본연의 깊은 맛과 향은 살리고 쓴맛에 대한 부담은 낮춘 건강기능식품이다. '프로폴리스&아연 필름'은 수용화 특허 공법을 적용한 청정자연의 호주산 프로폴리스와 아연으로 구성됐으며, 배 농축액을 담아 프로폴리스 특유의 냄새와 맛이 안나 부담 없이 섭취할 수 있다.

동국제약 관계자는 "소비자들의 높은 수요에 맞춰 앞으로도 다이소 채널에 최적화된 웰니스 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com