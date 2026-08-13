효성, 독립유공자 후손·참전용사 지원…"산업보국 계승, 호국보훈 지속"

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효성이 창업주 고(故) 조홍제 회장부터 2대 조석래 회장, 조현준 회장까지 3대에 걸쳐 호국보훈 활동을 이어가고 있다. 독립유공자 후손 지원과 참전용사 주거환경 개선, 국군 장병 복지 지원 등을 통해 창업주의 '산업보국(産業報國)' 정신을 이어간다는 것이다.

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13일 효성에 따르면 창업주 조홍제 회장은 학창 시절 6·10만세운동에 참여했다가 일제에 체포돼 옥고를 치렀다. 이후 애국·애족 정신을 바탕으로 효성을 창업하고 '사업을 일으켜 국가와 민족의 발전에 기여한다'는 산업보국을 경영철학으로 삼았다.

효성은 지난 6월 조홍제 창업주가 참여했던 6·10만세운동 100주년을 맞아 기념비 건립을 후원했다. 6·10만세운동의 역사적 가치를 알리고 독립운동 정신을 기리기 위해서다.

독립유공자 후손 지원도 이어가고 있다. 효성은 지난 6월 1일 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 우즈베키스탄에 거주하는 독립유공자 후손과 무국적 고려인을 지원하기 위한 기부금을 전달했다. 지원 대상은 13가구, 33명이다.

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효성은 현지 실태조사를 바탕으로 주거환경을 개선하고 냉장고·세탁기 등 고효율 가전제품과 생활용품 등을 지원할 예정이다. 건강검진과 긴급 생계비도 각 가정의 상황에 맞춰 지원한다. 2007년부터는 중국 저장성 가흥에 있는 독립운동가 김구 선생의 피난처 복원과 유지 사업도 돕고 있다.

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국가유공자와 보훈가족을 위한 문화·여가 지원도 진행하고 있다. 지난 5월 서울남부보훈지청과 함께 국가유공자와 보훈가족 20명을 대상으로 경기 남양주시 일대에서 힐링 나들이를 진행했다. 6월 4일에는 국립중앙박물관 극장용에서 역사 강연과 국악 공연을 결합한 'Sound of Heritage: 전통의 울림' 콘서트를 열었다.

참전용사 주거환경 개선 사업은 15년째 후원하고 있다. 효성은 2012년부터 육군본부를 중심으로 민·관·군이 함께 추진하는 '나라사랑 보금자리' 사업을 지원하고 있다. 이 사업은 생활 여건이 어려운 6·25전쟁 및 월남전 참전 국가유공자의 노후 주택을 신축·보수하거나 임대주택을 지원하는 사업이다. 지금까지 주거환경 개선 376가구, 임대료 지원 927가구 등 총 1303가구가 지원을 받았다.

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국군 장병 복지와 병영문화 개선에도 힘쓰고 있다. 효성은 2010년 육군 1군단 광개토부대와 1사1병영 자매결연을 맺은 뒤 매년 위문금을 전달하고 독서카페와 체력단련용품, 세탁방 등 복지시설을 지원해왔다. 2016년부터는 '책 읽는 병영 만들기' 사업의 일환으로 장병들을 위한 '사랑의 독서카페'를 기증하고 있다.

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효성은 2014년 국립서울현충원과 1사1묘역 자매결연을 맺은 이후 임직원이 매년 상·하반기 묘역 정화 활동을 지원중이다. 지난 5월 효성 계열사 임직원과 대학생 서포터즈 등 15명이 현충탑을 참배하고 제9묘역에서 태극기 꽂기와 환경정화 활동에 나선 바 있다.

효성 관계자는 "창업주부터 이어져 온 애국·애족 정신과 산업보국의 가치를 바탕으로 국가유공자와 보훈가족, 독립유공자 후손, 국군 장병 등을 위한 호국보훈 활동을 지속적으로 펼쳐나갈 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com