GKL, '대한민국 ESG 대상' 서울특별시장상 수상…친환경 경영 성과 인정

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그랜드코리아레저(GKL)가 '2026 대한민국 ESG 대상'에서 서울특별시장상을 수상했다. '대한민국 ESG 대상'은 국회와 재정경제부, 서울시 등이 후원하고 한국서비스산업진흥원이 주최하는 행사다. 환경·사회·지배구조(ESG) 분야의 경영 활동을 종합적으로 평가해 ESG 경영을 실천하는 기업과 기관, 단체 등을 선정한다.

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13일 GKL에 따르면 '2026 대한민국 ESG 대상' 시상식에서 환경 부문 서울특별시장상을 받았다. 환경보호를 위한 다양한 활동이 긍정적인 평가를 받았다. GKL은 카지노 사업장에서 발생하는 폐플라스틱과 병뚜껑을 재활용하고 폐우산을 업사이클링하는 등 자원순환 활동을 진행 중이다. 임직원을 대상으로 '나눔 옷장'을 운영하고, GKL꿈희망봉사단을 통해 해변과 하천 정화 활동, 플로깅(쓰담 달리기) 등 지역사회 환경보호 활동을 진행한 바 있다.

도심정원 생활 원예 활동과 도토리나무 기증 등을 통해 생태환경 보전에도 나섰다.

더양헌 친환경 활동을 통해 감축한 탄소배출량은 총 5만9812.44kg으로, 30년생 소나무 약 6955그루를 심은 것과 같은 탄소흡수 효과라는 게 GKL의 설명이다. 탄소배충량은 국립산림과학원의 '주요 산림수종의 표준 탄소흡수량' 자료를 기준으로 산출했다.

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윤두현 GKL 사장은 "기관 설립 목적과 경영전략에 맞춘 ESG 경영활동을 통해 공기업의 사회적 역할을 이행하겠다"며 "지역사회 친환경 활성화와 도심 관광지 환경정화 등 ESG 동반성장을 이끄는 공기업의 모범 사례로 거듭나기 위해 노력하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com