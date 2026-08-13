1조 5000억원 복권 당첨자 탄생…2억 9220만분의 1 확률 뚫었다

사진출처=파워볼

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 1조 5000억원에 육박하는 초대박 복권 당첨자가 나왔다.

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미국 파워볼 운영사에 따르면 12일 밤(현지시각) 진행된 추첨에서 흰색 공 5개와 빨간색 파워볼 번호를 모두 맞힌 당첨 티켓 1장이 일리노이주에서 판매됐다. 당첨 번호는 4, 26, 66, 67, 69, 파워볼 번호는 '9'였다. 파워 플레이 배수는 2배였다.

당첨 복권은 일리노이주 퀸시에 있는 한 주유소 편의점에서 판매된 것으로 확인됐다. 당첨자의 신원은 아직 공개되지 않았다.

당첨자는 10억 4000만 달러(약 1조 4800억원)의 연금식 당첨금을 선택할 수 있다. 이 경우 29년에 걸쳐 총 30회에 나눠 받게 된다. 반면 일시금으로 받으면 세전 약 4억 5050만 달러(약 6415억원)를 한꺼번에 받을 수 있다. 두 금액 모두 세금을 공제하기 전 금액이다.

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이번 당첨금은 올해 들어 미국 파워볼에서 나온 가장 큰 금액이다. 또한 파워볼 역사상 역대 8번째로 큰 당첨금에 해당한다.

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CNN 등 미국 매체들에 따르면 초대박 당첨금은 44회 연속으로 1등 당첨자가 나오지 않았기 때문이다.

파워볼 1등 당첨 확률은 약 2억 9220만분의 1로 알려져 있다. 우리나라 로또 복권 1등(약 814만분의 1)과 비교하면 약 36배 더 당첨 확률이 낮다.

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파워볼 사상 최대 당첨금은 2022년 11월 캘리포니아주에서 나온 20억 4000만 달러(약 2조 9000억원)다. 2016년에는 캘리포니아·플로리다·테네시에서 3명의 1등 당첨자가 나와 15억 8600만 달러(약 2조 2600억원)을 나눠 가졌다.

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한편 파워볼은 미국 45개 주와 워싱턴DC, 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드 등에서 판매된다. 올해 7월부터는 영국에서도 티켓 판매가 시작됐다. 추첨은 매주 월·수·토요일 오후 10시 59분(미 동부시간)에 진행된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com