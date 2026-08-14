정상 체중인데 배 나왔다면…"심근경색·뇌졸중 위험 높아질 수 있다"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 몸무게가 정상 범위에 있더라도 배에 지방이 많이 쌓였다면 심근경색이나 뇌졸중 등 심혈관질환 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 전체 체중이나 체질량지수(BMI)만으로 건강 상태를 판단하기보다 허리둘레와 허리-엉덩이 둘레 비율을 함께 살펴야 한다는 지적이다.

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데일리메일 등 외신들에 따르면 미국 존스홉킨스대 연구진은 약 26만명의 건강자료를 분석해 체질량지수와 허리둘레, 허리-엉덩이 둘레 비율이 심혈관질환 위험과 어떤 관련이 있는지 살펴봤다.

그 결과 BMI상 정상 체중으로 분류된 사람 가운데 일부는 복부에 과도한 지방을 가지고 있었다. 정상 체중군의 약 18%는 허리-엉덩이 둘레 비율이 위험 수준으로 높았으며, 약 5%는 허리둘레 자체가 위험 수준에 해당했다.

BMI는 체중을 키의 제곱으로 나눈 값으로, 성인의 저체중·정상체중·과체중·비만 여부를 판단하는 대표적인 지표다. 하지만 BMI만으로는 지방이 몸의 어느 부위에 얼마나 축적돼 있는지 알기 어렵다는 한계가 있다.

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특히 복부 안쪽 장기 주변에 쌓이는 내장지방은 주의해야 한다. 내장지방은 간과 췌장 등 복부 장기를 둘러싸고 있으며, 과도하게 축적될 경우 염증과 대사 이상 등을 유발해 각종 만성질환 위험을 높이는 것으로 알려져 있다.

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이번 분석에서도 복부 중심부에 지방이 많이 축적된 사람은 BMI와 관계없이 심혈관질환 위험이 높아지는 경향을 보였다. 허리둘레 또는 허리-엉덩이 둘레 비율이 높은 사람은 분석 대상이 된 주요 건강 결과의 상당수에서 위험도가 약 15~50% 높았다.

반면 BMI 기준으로 비만에 해당하더라도 허리둘레가 상대적으로 작은 사람은 허리둘레가 비슷한 정상 체중군과 비교했을 때 심혈관질환 위험이 크게 높지 않은 것으로 나타났다.

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연구진은 특히 BMI 기준으로 과체중에 해당하는 사람 가운데 실제로 허리-엉덩이 둘레 비율이 높은 사람은 약 40%에 그쳤으며, 비만으로 분류된 사람에서도 약 절반 정도만 높은 허리-엉덩이 둘레 비율을 보였다고 설명했다.

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이는 BMI만으로 심혈관질환 위험을 평가할 경우 일부 사람의 위험을 실제보다 높게 평가하거나 반대로 위험한 복부 지방을 가진 사람을 놓칠 가능성이 있다는 것을 의미한다고 연구진은 밝혔다.

연구진은 "BMI에만 의존할 경우 다양한 심혈관질환 위험을 잘못 분류할 수 있다며 BMI 전체 범위에서 복부 지방의 분포를 함께 평가할 필요가 있다"고 강조했다.

다만 이번 연구에 한계도 있다. 연구진은 신체 활동량이나 식습관, 유전적 비만 위험 등 심혈관질환에 영향을 미칠 수 있는 모든 요인을 분석에 포함하지 못했다. 또한 허리둘레를 한차례만 측정했기 때문에 시간이 지나면서 복부 지방이 변화했을 때 심혈관질환 위험이 어떻게 달라지는지는 확인하지 못했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com