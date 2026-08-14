"30초 전력 질주, 90분 중강도 운동보다 더 효과적"…비만·당뇨 단백질 변화

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 30초간 온 힘을 다해 운동하고 4분간 쉬는 방식의 고강도 운동이 장시간의 중강도 운동보다 건강에 더 효과적일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 짧은 시간의 전력 질주는 심혈관질환과 비만, 제2형 당뇨병 위험을 낮추는 것과 관련된 혈중 단백질을 크게 변화시키는 것으로 나타났다.

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미국 록펠러대학교 연구진이 운동 강도에 따른 체내 변화를 비교 분석한 결과, 30초씩 6회 진행한 단시간 고강도 인터벌 운동(총 3분) 직후 측정된 혈중 단백질 가운데 714개가 유의미하게 변화했다. 연구진이 분석한 전체 단백질의 약 4분의 1에 해당하는 규모다. 이 가운데 98% 이상은 운동 직후 농도가 증가한 것으로 나타났다.

반면 90분간 중간 강도로 지속한 실내 자전거 운동은 단백질 변화율이 0.25% 미만에 그쳤다. 러닝머신을 이용한 중간 강도 달리기(2시간)는 자전거보다 많은 단백질 변화를 일으켰지만, 단시간 전력질주 운동보다는 효과가 작았다.

연구진은 이러한 차이가 단순히 운동시간 때문만은 아니라고 봤다. 강도가 높은 운동은 근육과 심장에 갑작스럽고 강한 에너지 수요를 발생시키고, 이에 대응하기 위해 여러 조직이 혈액을 통해 서로 신호를 주고받는다는 것이다.

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운동 과정에서 혈액으로 분비되는 단백질과 대사물질을 통틀어 '엑서카인(exerkine)'이라고 부르는데, 이들은 에너지 대사와 조직 회복, 혈관 기능, 호르몬 신호 등에 관여한다. 이번 연구에서는 단시간 전력질주 운동 직후 혈관 기능과 조직 재생, 호르몬 신호에 관련된 단백질이 빠르게 증가하는 현상이 관찰됐다.

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특히 눈에 띄는 것은 지방세포에서 나타난 변화였다. 연구진이 단시간 전력질주 운동 직후 채취한 혈액을 사람의 지방세포에 처리한 결과, 지방세포의 유전자 활동이 크게 달라졌다. 연구진은 이를 통해 운동 강도가 지방세포의 에너지 사용 방식과 호르몬 반응, 영양분 감지 기능 등에 영향을 줄 수 있다고 분석했다.

실제로 단시간 전력질주 운동 후 혈액에 노출된 지방세포에서는 1600개가 넘는 유전자의 활동이 증가하거나 감소했다. 반면 중강도 운동 후 혈액을 처리했을 때 변화한 유전자는 25개에 불과했다.

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단시간 전력질주 운동은 운동 후 식욕 억제와 관련된 것으로 알려진 대사물질의 증가도 유도했다.

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또한 연구진은 영국 바이오뱅크에 등록된 5만 3000여 명의 건강 자료와 이번 실험에서 확인된 단백질 변화를 비교했다. 그 결과 단시간 전력질주 운동으로 변화한 단백질 가운데 상당수가 심혈관질환과 대사질환 위험 감소와 관련돼 있었다.

특히 비만과 제2형 당뇨병 등 대사질환과 관련된 33개 단백질 가운데 32개가 단시간 전력질주 운동에 의해 변화한 것으로 나타났다. 중강도 운동에서는 이 가운데 3개만 변화했다. 또 이들 단백질의 4분의 1 이상은 생물학적 노화 속도가 느린 것과도 관련이 있는 것으로 분석됐다.

이번 연구를 이끈 폴 코엔 록펠러대 분자대사학 연구실 교수는 "단 수분간의 강렬한 운동만으로도 이처럼 거대한 분자 수준의 반응을 일으킬 수 있다는 점이 매우 놀랍다"며 "8주간의 적응 훈련 후에도 동일한 현상이 관찰됐는데, 이는 단순한 신체 스트레스 반응이 아니라 고강도 운동 고유의 생체 기전임을 시사한다"고 설명했다.

실험을 주도한 루크 올슨 박사후연구원은 "운동 강도에 따라 신체 적응 방식이 다르다는 점은 알려져 있었으나 이를 매개하는 분자 기전은 베일에 싸여 있었다"며 "이번 연구는 운동 후 혈액으로 방출되는 단백질과 대사물질인 '엑서카인'이 운동 강도에 극도로 민감하게 반응하며, 단시간 고강도 운동의 건강 증진 효과를 이끄는 핵심 열쇠임을 보여준다"고 밝혔다.

다만 이번 결과를 일반인에게 그대로 적용하기에는 주의가 필요하다. 이번 실험의 운동 참가자는 젊고 건강한 남성이 중심이었으며, 실제 단시간 전력질주 운동에 참여한 사람의 규모도 10명 안팎으로 작았다. 연구진 역시 연령대와 여성에게 같은 결과가 나타나는지를 확인하기 위해 추가 연구가 필요하다고 밝혔다. 아울러 운동 경험이 부족하거나 심혈관질환 위험이 있는 사람에게 갑작스러운 전력 질주는 부담이 될 수 있다고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com