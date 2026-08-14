화성에 '해파리 모양' 물체 포착…외계인인가, 이미지 오류인가

사진출처=NASA

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국항공우주국(NASA)의 화성 탐사 로버 '큐리오시티(Curiosity)'가 촬영한 화성 사진에서 정체불명의 물체가 포착돼 인터넷을 뜨겁게 달구고 있다. 형상이 해파리나 기계 장치를 연상시킨다는 것이다. 반면 전문가들은 단순한 영상·이미지 오류나 암석의 그림자일 가능성 등을 배제할 수 없다고 밝히고 있다.

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데일리메일 등 외신들에 따르면 논란이 된 사진은 2023년 8월 20일 오후 6시 27분쯤(미국 동부시간) NASA의 큐리오시티 로버가 화성에서 촬영한 것이다. 사진에는 먼지가 자욱한 화성의 지형과 바위 언덕, 거대한 산맥 등이 담겨 있다.

그런데 사진 왼쪽을 자세히 보면 주변 지형과 어울리지 않는 작은 검은색 형체가 눈에 띈다. 멀리 떨어진 곳에 서 있는 것처럼 보이는 이 물체는 검은색 몸체 아래로 가느다란 다리 두 개가 뻗어 있는 듯한 모습을 하고 있다.

이 사진이 소셜미디어에서 확산되면서 일부 이용자들은 이를 '해파리 모양 UFO' 또는 '화성에서 움직이는 생명체'라고 주장했다. 심지어 영화 '우주전쟁(War of the Worlds)'에 등장하는 거대한 외계인 보행기와 비슷하다는 반응도 나왔다.

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사진을 처음 다시 주목받게 만든 인물은 우주 관련 이미지를 주로 다루는 소셜미디어 이용자 카리 시베르첸이다. 그는 NASA가 공개한 화성 사진 가운데 쉽게 설명하기 어려운 특이한 형체를 찾아 소개해 왔다.

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시베르첸은 사진을 공유하면서 자신은 다른 행성에도 생명체가 존재한다고 믿으며, NASA가 화성에서 생명체의 흔적일 가능성이 있는 물질을 발견한 만큼 화성은 이를 찾기에 적절한 장소라는 취지로 설명했다.

하지만 사진을 둘러싼 반응은 엇갈렸다. 일부 이용자들이 "지금까지 본 화성 UFO 사진 가운데 최고"라고 반응한 반면, 회의적인 이용자들은 해당 물체가 실제 물체가 아니라 이미지에 발생한 오류일 가능성을 제기했다.

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특히 문제의 사진과 같은 지역을 촬영한 다른 사진에서는 해당 형체가 나타나지 않는다는 점이 논란을 키웠다. 문제의 형체가 등장한 사진은 그날 NASA가 공개한 이미지 가운데 마지막 사진으로 알려졌으며, 이후 촬영된 다음 사진은 약 2시간 뒤 다른 방향을 향한 카메라로 촬영됐다.

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따라서 현재 공개된 사진만으로는 이 물체가 실제로 움직였는지, 큐리오시티에 접근했는지, 아니면 촬영 과정에서 일시적으로 발생한 이미지 오류였는지를 확인하기 어렵다.

한편 이번 사진 속 물체와 같은 '화성의 이상한 형체'는 과거에도 여러 차례 등장했다. 바위가 사람의 얼굴이나 동물, 조각상, 건축물처럼 보이는 사진이 공개될 때마다 외계 문명의 흔적이라는 주장이 반복됐다.

과학에서는 이러한 현상을 '파레이돌리아(pareidolia)'라고 부른다. 명확하지 않은 시각적 정보에서 사람이 익숙한 얼굴이나 사물의 형태를 찾아내는 심리적 현상이다.

NASA와 미국 백악관 측은 고대 미생물의 흔적 가능성에 대해서는 연구를 지속하고 있지만 지능을 가진 외계 생명체의 증거는 단 한 번도 발견된 적이 없다는 입장을 고수하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com