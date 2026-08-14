"불과 6개월 전 첫 우승했는데…" 18세 골프 유망주 뇌출혈 사망

사진출처=뉴스닷컴

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[스포츠조선 장종호 기자] 한국계 호주인 골프 유망주 제시카 방

(사진)

이 18세의 나이에 뇌출혈로 세상을 떠났다.

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호주여자프로골프(WPGA) 투어 오브 오스트랄라시아는 제시카 방이 태국 방콕에서 갑작스럽게 쓰러진 뒤 치료를 받았지만 끝내 사망했다고 밝혔다.

뉴스닷컴 등 현지 매체들에 따르면 방은 지난 1일 태국 방콕에서 훈련 중 쓰러진 직후 병원에서 치료를 받아왔지만 끝내 회복하지 못하고 눈을 감았다. 당시 그녀는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트 참가를 위해 태국에서 훈련 중이었던 것으로 전해진다. 호주·뉴질랜드 프로골프협회는 성명을 통해 "제시카의 가족과 친구들, 그리고 그녀를 알고 사랑했던 모든 사람들에게 깊은 위로와 기도를 보낸다"며 애도의 뜻을 밝혔다.

이번 사고는 방이 KLPGA 투어 진출을 위한 중요한 기회를 앞두고 발생했다는 점에서 더욱 안타까움을 더하고 있다. KLPGA 공식 기록에서도 방은 2026년 I-Tour 회원으로 등록돼 있었으며, 올해 한국 투어 도전을 준비하고 있었다.

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방은 올해 초부터 호주 골프계에서 주목받기 시작했다. 지난 2월 뉴사우스웨일스주 모스 베일에서 열린 '2026 포드 여성 NSW 오픈 지역 예선'에서 우승하며 자신의 첫 프로 대회 정상에 올랐다.

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당시 프로 데뷔 후 불과 다섯 번째 출전이었다. 방은 최종 라운드에서 8언더파 65타를 기록해 대회 코스 신기록을 세웠으며, 최종 합계 13언더파로 2위 선수를 5타 차로 따돌렸다.

특히 최종 라운드에서는 버디 8개와 15번 홀 이글을 기록하는 눈부신 경기력을 선보였다. 15번 홀에서는 약 9m 거리의 퍼트를 성공시키며 우승에 쐐기를 박았다.

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당시 방의 캐디는 어머니가 맡았다. 방은 우승 직후 "너무 행복해서 말로 표현할 수 없다"고 소감을 밝혔다.

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골프 전문 매체 '골프 오스트레일리아'는 지난 2월 방의 모스 베일 우승을 소개하면서 '한국계 호주 골프 유망주'로 조명했다.

당시 매체는 방이 호주 시드니의 글렌모어 골프클럽 회원이며, 호주에서 대회에 출전할 때는 시드니의 가족 집에 머물고 골프를 시작한 지 8년이 됐다고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com