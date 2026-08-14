中 탄광서 가스 폭발 사고…작업자 52명 중 7명 실종

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 14일 중국 후난성의 한 탄광에서 가스폭발 사고가 발생해 작업자 7명이 실종되고 1명이 구조돼 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

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신화통신 등 중국 매체들에 따르면 이날 오전 5시 8분쯤 후난성 롄위안시 양메이산 탄광에서 가스 폭발 사고가 일어났다.

사고 당시 지하에서 작업하던 인원은 모두 52명으로 파악됐으며, 이 가운데 44명은 무사히 지상으로 빠져나왔다.

7명은 현재 연락이 끊긴 상태이고 나머지 1명은 구조된 뒤 현재 응급치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

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사고가 발생하자 롄위안시와 관계기관은 긴급 대응에 나섰다. 현장에는 응급관리와 보건·의료 관련 부서 등이 투입돼 구조 및 사고 수습 작업을 진행하고 있다.

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현재까지 실종자들의 정확한 위치나 사고 당시 갱도 내부의 구체적인 상황은 공개되지 않았다.

이날 사고 원인은 아직 확인되지 않았다. 현지 당국은 구조 작업과 함께 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com