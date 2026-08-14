이륙 직후 '쾅', 엔진 파편에 창문 깨져…조류 충돌 가능성 제기

엔진에서 떨어져 나온 부품이 충격해 창문이 깨진 모습. AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 이륙 직후 엔진에서 떨어져 나온 부품이 여객기 창문을 파손하면서 승객의 머리가 창문 밖으로 빨려 나간 사고의 1차 조사 결과가 나왔다. 엔진 내부에서 새의 잔해가 발견되면서 이륙 과정에서 발생한 조류 충돌이 엔진 고장의 원인 가운데 하나였을 가능성이 제기됐다.

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AP통신 등 외신들에 따르면 미국 국가교통안전위원회(NTSB)는 지난 7월 10일(현지시각) 그리스 테살로니키에서 출발한 라이언에어 항공편에서 발생한 사고에 대한 예비 조사 결과를 발표했다. 사고 비행기는 라이언에어 계열사인 몰타에어가 운항한 보잉 737-800 여객기로, 독일 메밍겐으로 향하던 중이었다.

해당 비행기는 이륙한 지 얼마 지나지 않아 상승하던 중 오른쪽 엔진에서 팬 블레이드가 파손되면서 일부 부품이 엔진 외부로 튀어나왔고, 이 파편이 기체 동체를 여러 곳 손상시킨 것으로 조사됐다. 이 가운데 하나가 객실 창문을 파손하면서 기내 압력이 급격히 떨어졌다.

해당 창가 좌석에는 61세 남성이 앉아 있었다. 창문이 파손되자 기압 차이로 남성의 머리가 외부로 빨려 나갔고, 주변 승객들이 남성을 붙잡아 기내 안으로 끌어당겼다. 남성은 목과 어깨 부상을 입었으며 피부에 마찰로 인한 화상도 입은 것으로 조사됐다.

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당시 객실에서는 큰 진동과 소음이 이어졌으며 승무원들은 기내에 연기나 안개처럼 보이는 것이 차오르는 것을 목격했다. 이후 산소마스크가 천장에서 내려왔고, 승객들은 창문이 파손된 사실을 알아챘다.

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사고 승객은 다른 좌석으로 옮겨졌고, 마침 기내에 타고 있던 의사가 응급처치를 했다. 다른 승객들은 승무원에게서 금속 상자를 가져와 파손된 창문을 막으려 한 것으로 조사됐다.

NTSB의 조사 결과, 오른쪽 엔진 내부에서 새의 잔해가 발견됐다.

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또한 엔진의 여러 팬 블레이드가 파손된 상태였으며, 떨어져 나온 팬 블레이드 파편 3개도 발견됐다. 조종실 음성기록 장치에는 이륙 약 9분 20초 뒤 큰 폭발음이 기록된 것으로 나타났다.

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다만 NTSB는 현재까지 조류 충돌이 팬 블레이드 파손의 직접적인 원인이라고 결론 내리지는 않았다. 엔진에서 새의 잔해가 발견됐지만 팬 블레이드가 왜 떨어져 나갔는지에 대해서는 추가 조사가 필요하다는 입장이다.

NTSB는 현재 엔진 팬 블레이드가 파손된 정확한 원인과 조류 충돌 및 기존 정비 이력의 연관성, 엔진 덮개와 동체가 파편을 견디는 과정에서 발생한 문제 등을 종합적으로 조사하고 있다. 최종 원인은 추가 조사가 끝난 뒤에야 확정될 전망이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com