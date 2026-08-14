"타이어 터졌다"…이륙하던 여객기 급제동, 167명 긴급 대피

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국 공항에서 이륙을 위해 활주로를 달리던 유나이티드항공 여객기가 타이어 파손으로 갑자기 이륙을 중단하는 일이 발생했다.

Advertisement

여객기에 타고 있던 승객 161명과 승무원 6명 중 부상자는 없는 것으로 전해진다.

ABC뉴스 등 미국 매체들에 따르면 13일(현지시각) 오후 시카고 오헤어 국제공항에서 이륙을 준비하던 유나이티드항공 여객기의 타이어가 파손돼 이륙이 중단됐다.

사고 항공기는 보잉 737-900이며, 애리조나주 피닉스 스카이하버 국제공항으로 향할 예정이었다.

Advertisement

항공기가 활주로를 빠르게 달리던 중 타이어가 파손되자 조종사들은 이륙을 중단하고 항공기를 멈춰 세웠다.

Advertisement

당시 사고를 목격한 인근 항공기의 조종사는 관제 당국과 교신하면서 "활주로에 타이어 조각이 많이 떨어져 있는 것을 봤다"고 말했다.

긴급 출동한 공항 요원들은 항공기의 오른쪽 주 착륙장치에서 타이어 2개가 파손된 것으로 보고했다.

Advertisement

항공기가 멈춘 뒤 승객들은 일반적인 탑승교가 아닌 활주로에 설치된 계단을 이용해 항공기에서 내렸다. 이후 버스를 타고 터미널로 이동했다.

Advertisement

미국 연방항공청(FAA)은 이번 사고에 대한 조사를 진행하고 있다. 현재까지 타이어가 정확히 어떤 이유로 파손됐는지는 공개되지 않았다. 타이어 자체의 결함이나 이륙 과정에서 발생한 외부 충격, 착륙장치 관련 문제 등이 조사 대상에 포함될 가능성이 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com