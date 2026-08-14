"버스 요금 냈나요?"…출근길 버스 올라탄 염소 2마리 '황당'

사진출처=포틀랜드 교통국, 뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 출근 시간대 운행 중인 시내버스에 난데없이 염소 두 마리가 올라타는 황당한 일이 벌어졌다.

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승객들과 버스 운전기사는 갑작스러운 '염소 승객'의 등장에 당황했지만, 염소들은 아무 일도 없었다는 듯 버스 안을 돌아다닌 뒤 밖으로 나갔다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난 11일(현지시각) 오전 7시 40분쯤 오리건주 포틀랜드를 운행 중인 시내버스가 정류장에 도착하자 염소 2마리가 승객들을 따라 자연스럽게 올라탔다.

버스 문이 닫힌 뒤에도 크게 놀라지 않은 염소들은 버스 안을 돌아다녔다.

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염소들이 탑승한 사실을 알아차린 운전기사는 다시 문을 열었고, 승객들도 염소들을 버스 밖으로 유도했다.

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염소들은 결국 버스에서 내린 뒤 인근 쇼핑센터 방향으로 걸어간 것으로 전해졌다. 포틀랜드 경찰도 주변을 확인했지만, 이후 염소와 관련한 추가 신고는 접수되지 않은 것으로 알려졌다.

두 염소의 주인이 누구인지, 어디에서 탈출했는지는 아직 확인되지 않았다.

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포틀랜드 교통국은 소셜미디어를 통해 해당 영상을 공개하면서 "중요한 질문이 있다. 염소들이 승차권을 가지고 있었을까?"라는 농담 글을 게시했다.

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이번 영상은 온라인에서 빠르게 확산됐다.

네티즌들은 "염소들이 가출에 실패한 것으로 보인다", "안전하게 집으로 돌아갔길 바란다", "무임승차는 범죄다" 등의 반응을 보이고 있다.

한편 해당 염소는 몸집이 작은 '피그미 염소'로 전해진다.

피그미 염소는 비교적 온순하고 영리하며 호기심이 많은 특성이 있어, 미국에서는 반려동물로 기르는 경우도 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com