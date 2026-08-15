'불멸의 4할 타자' 백인천 쓰러지게 한 뇌출혈, 원인과 증상은?

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[스포츠조선 장종호 기자] 한국프로야구 '불멸의 4할 타자'인 백인천 전 감독이 15일 오전 83세를 일기로 별세했다.

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고인은 전날 충남 천안의 거주지에서 심정지 상태로 발견되어 응급 처치 후 병원 중환자실에서 치료를 받았지만 끝내 눈을 감았다.

고인은 평소 뇌출혈로 정기 치료를 받아온 것으로 알려지면서, 해당 질환에 대한 관심이 쏠리고 있다.

◇뇌출혈, 전체 뇌졸중의 20%…가장 큰 원인은 고혈압

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뇌출혈은 뇌혈관이 막혀 발생하는 뇌경색과 함께 뇌졸중을 대표하는 질환이다. 전체 뇌졸중의 약 20%를 차지하는 것으로 알려진 뇌출혈은 뇌혈관이 파열되면서 뇌 조직 안이나 주변에 피가 고이는 질환이다. 증상이 갑작스럽게 나타나는 경우가 많고 출혈 부위와 양에 따라 심각한 신경학적 후유증이나 생명에까지 영향을 미칠 수 있어 신속한 진단과 치료가 중요하다.

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가천대 길병원 신경외과 김명진 교수는 "뇌출혈의 가장 큰 원인은 고혈압"이라며 "고혈압이 장기간 지속되면 뇌혈관이 손상되고 약해질 수 있으며, 이 같은 혈관에서 출혈이 발생할 수 있다"고 설명했다.

고혈압 외에도 뇌동맥류, 뇌혈관 기형, 머리 외상, 항응고제 복용 등이 뇌출혈의 위험을 높이는 요인으로 꼽힌다. 특히 고혈압은 평소 별다른 증상이 없더라도 혈관에 지속적으로 부담을 줄 수 있기 때문에 정기적인 혈압 측정과 관리가 필요하다.

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◇갑자기 심한 두통·편마비·어눌한 말투 등 증상

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뇌출혈은 출혈이 발생한 위치와 출혈량, 뇌압 상승 여부 등에 따라 증상이 다양하게 나타난다. 갑자기 한쪽 팔다리에 힘이 빠지거나 감각이 떨어지는 편마비가 나타날 수 있으며, 얼굴 한쪽이 처지거나 말이 어눌해지는 증상이 발생하기도 한다. 말을 이해하거나 표현하는 데 어려움을 겪거나 시야에 이상이 생길 수도 있다.

특히 갑자기 발생한 심한 두통은 주의해야 할 증상이다. 구토와 어지럼증, 경련, 의식 저하 등이 동반될 수 있으며 증상이 심한 경우 혼수상태에 빠질 수도 있다.

이 같은 증상이 갑자기 나타난다면 즉시 119에 신고해 응급의료기관으로 이동해야 한다. 환자가 의식이 떨어졌다면 음식이나 물을 먹이지 말고, 직접 운전해 병원으로 이동하기보다는 응급이송을 이용하는 것이 안전하다. 뇌출혈은 시간이 지체될수록 뇌 손상이 악화될 수 있어 신속한 진단과 치료가 중요하다.

치료 방법은 출혈량과 위치, 환자의 의식 상태와 뇌압 등을 종합해 결정한다. 출혈량이 적고 상태가 안정적인 경우에는 혈압 조절과 뇌압 관리 등 약물치료를 하면서 경과를 관찰할 수 있다. 반면 출혈량이 많거나 혈종으로 인해 뇌가 압박받는 경우에는 혈종을 제거하거나 뇌압을 낮추기 위한 수술적 치료가 필요할 수 있다.

◇치료 후 재활 중요…재발 위험 낮추는 관리도 필요

급성기 치료가 끝난 뒤에는 환자의 상태에 맞춰 재활치료를 시작한다. 뇌졸중 후 초기 수개월은 기능 회복이 비교적 활발하게 나타나는 중요한 시기로 꼽힌다. 다만 재활치료의 시작 시점과 강도는 출혈 상태와 의식 수준, 전신 건강 등을 고려해 결정해야 한다.

재활치료는 걷기와 일상생활 동작을 회복하기 위한 물리치료와 작업치료를 비롯해 말하기와 삼킴 기능에 문제가 있는 환자를 위한 언어치료 등이 시행될 수 있다. 인지기능이나 정서적인 문제가 동반된 경우에는 이에 대한 평가와 치료도 필요하다.

뇌출혈을 한 차례 경험한 환자는 재발 위험을 낮추기 위한 관리도 중요하다. 특히 고혈압이 조절되지 않으면 다시 뇌혈관에 부담을 줄 수 있는 만큼 정기적으로 혈압을 확인하고 의료진이 처방한 약물을 꾸준히 복용해야 한다.

당뇨병과 이상지질혈증이 있다면 혈당과 콜레스테롤 역시 적절하게 관리해야 한다. 금연과 절주를 실천하고 지나치게 짠 음식은 피하는 등 건강한 식습관을 유지하는 것도 필요하다. 낙상 위험이 있는 환자는 집 안의 미끄러운 환경이나 장애물을 정리하고 필요한 경우 보행 보조기구를 사용하는 등 안전에도 신경 써야 한다.

김명진 교수는 "뇌출혈은 갑작스럽게 발생할 수 있는 만큼 평소 고혈압 등 위험 요인을 꾸준히 관리하는 것이 중요하다"며 "갑작스러운 마비나 언어장애, 심한 두통, 의식 변화 등이 나타났다면 시간을 지체하지 말고 즉시 응급의료기관의 진료를 받아야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com