"한 대는 이륙, 한 대는 착륙"…같은 콜사인 항공기 2대, 간신히 피했다

사진 출처=플라이트레이더24, 언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 하마터면 여객기 2대가 공중 충돌할 뻔한 아찔한 순간이 발생했다.

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같은 항공편 번호를 사용하는 아메리칸항공 항공기 2대가 동시에 같은 공역에 진입했기 때문이었다. 다행히 관제사의 신속한 판단으로 충돌을 피한 것으로 알려졌다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 14일(현지시각) 새벽 애리조나주 피닉스 인근에서 아메리칸항공 항공기 2대가 모두 '아메리칸 2482'라는 동일한 콜사인을 사용한 채 관제 주파수에 등장했다. 한 항공기는 피닉스에 착륙하기 위해 접근 중이었고, 다른 항공기는 피닉스에서 출발해 상승 중이었다.

문제는 두 항공기가 같은 콜사인으로 관제사와 교신하면서 시작됐다. 관제사가 한 항공기에 내린 지시를 다른 항공기가 자신에게 한 지시로 잘못 이해할 가능성이 있었기 때문이다.

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관제사는 즉시 두 항공기를 구분하기 위해 교신에서 각각 '도착 중인 아메리칸 2482'와 '출발 중인 아메리칸 2482'라고 부르기 시작했다.

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또한 두 항공기의 고도를 분리해 안전거리를 유지하도록 지시했다. 출발 항공기에는 지나치게 높이 상승하지 않도록 했고, 접근 중인 항공기는 출발 항공기보다 높은 고도를 유지하도록 관리했다.

아울러 두 항공기가 서로 가까워지는 과정에서는 조종사들이 상대 항공기를 직접 확인할 수 있도록 조치했다. 두 항공기는 안전거리를 유지한 채 서로 지나갔고, 이후 별다른 사고 없이 운항을 계속했다.

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당시 관제사는 교신 과정에서 "25년 동안 항공교통 관제를 해왔지만 같은 콜사인을 가진 두 항공기가 거의 합쳐지는 상황은 처음 본다"며 놀라움을 나타냈다. 이후 착륙한 항공기의 조종사는 관제사에게 "잘 처리했다"며 감사를 전했고, 관제사는 "큰 사고가 될 수도 있었지만 잘 해결돼 다행"이라는 취지로 답했다.

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이번 상황은 아메리칸항공의 일정 변경과 관련이 있는 것으로 알려졌다. 해당 2482편은 평소 시카고와 피닉스를 오가는 왕복 노선으로 운항해 왔다.

통상 같은 항공기가 왕복 운항하기 때문에 같은 편명을 사용해도 문제가 발생할 가능성이 크지 않지만, 이날은 날씨로 인해 시카고에서 출발하는 항공편이 지연됐다.

이에 아메리칸항공은 피닉스에 있던 다른 항공기를 투입해 출발편을 예정대로 운항했다. 이 과정에서 기존 항공기가 아직 공중에 있는 상황에서 다른 항공기까지 동일한 2482편 콜사인을 사용하게 되면서 두 항공기가 동시에 운항하는 상황이 발생한 것으로 전해졌다.

아메리칸항공은 "관제사와 조종사들의 주의 깊고 전문적인 대응으로 필요한 항공기 간 분리가 계속 유지됐다"며 "문제가 확인된 뒤 적절하게 대응했으며 두 항공편 모두 안전하게 운항을 이어갔다"고 밝혔다.

미국 연방항공청(FAA)과 아메리칸항공은 이번 일이 발생한 경위에 대해 조사할 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com