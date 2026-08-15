"영화 장면처럼…" 단 3분 만에 148억원 상당 명화 3점 훔쳐

사진출처=이탈리아 경찰, 데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 이탈리아의 한 미술관에서 단 3분 만에 명작 3점이 도난당하는 사건이 지난 3월 발생했지만, 경찰이 약 5개월 만에 작품을 모두 되찾았다.

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데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 3월 22일(현지시각) 밤부터 23일 새벽 사이 이탈리아 파르마 인근 마냐니 로카 재단 미술관에 복면을 쓴 일당이 침입했다. 이들은 미술관에 들어온 뒤 불과 180초 만에 프랑스 거장들의 작품 3점을 들고 달아났다.

도난당한 작품은 피에르 오귀스트 르누아르의 '물고기(Les Poissons)', 폴 세잔의 '체리가 있는 정물(Still Life with Cherries)', 앙리 마티스의 '테라스의 오달리스크(Odalisque on the Terrace)'다. 세 작품의 가치는 모두 합쳐 900만 유로(약 148억원)가 넘는 것으로 추산됐다.

당시 CCTV에는 헤드랜턴을 착용한 범인들이 건물에 침입해 작품을 떼어낸 뒤 창문을 통해 밖으로 전달하는 모습이 포착됐다. 범행은 불과 3 분 안에 이뤄졌다.

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범인들은 미술관의 경보 시스템을 무력화하기 위해 전파 방해 장치를 사용한 것으로 조사됐다. 또 경비 인력의 시선을 돌리기 위해 인근에서 소화기를 작동시키는 등 치밀하게 범행을 준비한 정황도 드러났다.

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하지만 범행 과정에서 남긴 흔적이 수사의 실마리가 됐다. 경찰은 현장에서 발견된 소화기와 범행에 사용된 도구 등을 추적해 용의자들을 특정한 것으로 알려졌다. 현지 보도에 따르면 경찰은 용의자들이 주로 상점과 사무실 등을 대상으로 범행을 저지른 조직과 연관돼 있는 것으로 보고 있다.

경찰은 이후 파르마의 한 주택을 수색해 도난당한 세 작품을 모두 발견했다. 작품들은 뜻밖에도 평면 TV를 포장했던 골판지 상자 안에 숨겨져 있었다. AP통신에 따르면 이 사건과 관련해 몰도바 국적자 5명이 체포됐다. 다만 로이터는 모두 9명의 몰도바 국적자가 수사를 받고 있다고 보도해 관련 용의자는 수사 진행에 따라 달라질 가능성이 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com