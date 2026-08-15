배관 공사 중 140억원 상당 금괴·금화 발견…주인은 누구?

사진출처=벨기에 경찰, 데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 벨기에의 한 옛 양조장 건물 지하실에서 약 140억원 상당의 금괴가 발견돼 화제다.

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데일리메일 등 외신들에 따르면 11일(현지시각) 오전 벨기에 브뤼셀에서 차로 약 40분 거리에 위치한 신트길리스덴더몬트 마을의 옛 양조장 건물에서 보물상자가 나왔다.

당시 하수 배관 작업을 진행하던 업체 근로자가 벽면 속에 숨겨져 있던 금괴와 금화 무더기를 발견했다.

그는 동료와 함께 벽을 파내다가 동전을 먼저 발견했고, 곧바로 근처에 묻혀 있던 한 나무상자를 보았다.

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상자 안에는 비닐에 싸인 금괴와 금화가 가득했다.

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현장 작업팀은 보물을 확인한 즉시 해당 건물의 소유주인 자선단체에 알리고 현지 경찰에 신고했다.

경찰 조사 결과 발견된 금괴 중 상당수에는 1957년과 1961년 무렵에 찍힌 것으로 추정되는 인장이 찍혀 있는 것으로 확인됐다.

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보물들의 가치는 약 750만 파운드(약 140억원)로 추정됐다.

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현지 경찰은 해당 보물이 과거 범죄 행위와 연관되어 있는지, 아니면 원소유주나 유족을 찾을 수 있는지 다각도로 수사를 진행 중이다.

건물 소유주인 CAW 오스트플란데런 측은 현지 매체와의 인터뷰에서 "금의 출처와 과거 범죄 연관성 조사가 선행되어야 하며, 합법적인 소유주를 찾는 데까지 수년이 걸릴 수도 있다"고 전했다.

현재 발견된 금괴·금화는 벨기에 정부가 관리하는 최고 등급의 보안 수장고로 안전하게 이송된 상태다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com