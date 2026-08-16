하루 만두 160톤 만든다…美 보몬트에 세운 CJ 'K푸드 전진기지'

미국 캘리포니아주 보몬트에 위치한 CJ제일제당의 CJ슈완스 생산공장 전경. 보몬트(미국)=문지연 기자

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미국 캘리포니아주 보몬트에 위치한 CJ슈완스 생산공장에서는 하루 35만파운드(약 160톤) 이상의 만두가 생산된다. 이 가운데 비비고 만두는 하루 약 25만파운드(약 113톤) 규모다. 비비고 찐만두(187g) 기준으로 환산하면 하루 약 86만개 이상이다. 원물이 투입돼 완제품으로 포장되기까지 걸리는 시간은 약 60분이다. 공장 마지막 공정에서는 로봇팔이 포장을 마친 제품을 들어 팔레트 위로 옮기고 있었다.

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지난 15일(한국시간) 찾은 보몬트 공장은 CJ제일제당의 미국 내 주요 K푸드 생산기지다. 한국 음식의 기본 틀을 유지하면서 미국 소비자의 입맛에 맞춘 제품을 현지에서 생산해 미국 전역에 공급한다. 만두뿐 아니라 볶음밥과 김, 소스, 누들 등 생산 품목도 다양하다.

보몬트 공장은 CJ슈완스가 미국에서 운영하는 생산시설 가운데 가장 큰 규모다. 약 4만1249㎡(1만2500평) 부지에서 600명 이상의 직원이 근무하고 있다. 연간 생산능력은 1억2000만파운드(약 6만톤) 규모다. 현재 만두 생산라인 4개와 볶음밥 생산라인 2개, 김 생산라인 등이 가동되고 있다.

이날 공장 투어는 누들에서 시작해 볶음밥과 만두, 포장 공정 순으로 진행됐다. 보몬트 공장의 주력은 만두다. 이곳은 슈완스 전체 만두 생산량의 약 58%, 비비고 만두 생산량의 약 60%를 담당한다.

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만두 생산공정에는 자동화 설비도 적용돼 있다. 자동화율은 약 70% 수준이다. 만두피 준비·공급과 파우치 포장, 팔레타이징 등은 기본적으로 자동화 설비를 통해 진행된다. 증숙과 냉각 공정에는 작업자가 투입되지 않으며 일부 자동화 공정에는 소수의 인력이 자재 공급과 검수 업무를 담당한다.

미국 캘리포니아주 보몬트 CJ슈완스 생산공장에서 만두가 생산라인을 따라 이동하고 있다. 사진제공=CJ제일제당

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이날 생산라인에서는 성형된 만두가 컨베이어를 따라 이동했다. 마지막 공정에서는 로봇팔이 포장을 마친 제품을 들어 팔레트 위에 쌓았다.

CJ제일제당이 보몬트 공장에서 강조하는 또 다른 축은 현지화다. 한국 음식의 기본적인 특성을 유지하면서 미국 소비자의 입맛과 식문화를 제품에 반영하는 방식이다.

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대표적인 사례가 만두다. 한국 만두에 주로 쓰이는 돼지고기와 부추 대신 닭고기와 고수를 넣은 치킨&실란트로 미니 완탕을 현지에서 선보이고 있다. CJ제일제당 미국법인은 만두 연구개발(R&D)팀을 운영하며 현지 소비자의 입맛과 식문화를 반영한 제품을 개발하고 있다.

14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 보몬트 CJ슈완스 생산공장에 비비고 만두와 볶음밥, 누들 등 제품이 마련돼 있다. 보몬트(미국)=문지연 기자

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멜리사 톰슨-트루프 CJ슈완스 아시안식품 제조 담당 부사장은 "현지 소비자의 의견을 듣는 것을 가장 중요하게 생각한다"며 "현지화 전략에서는 한국 음식의 기본 틀을 가지고 현지화한다"고 말했다.

현지화 제품은 만두에 그치지 않는다. CJ슈완스는 K소스에서 착안한 맛을 적용한 K라면 제품도 선보일 예정이다. 톰슨-트루프 부사장은 "어떻게 한국 음식에 진실되게 머물면서도 소비자들이 갖고 있는 취향을 반영할 수 있을지를 고민하고 있다"고 했다.

현지화는 맛뿐 아니라 제품을 소비하는 방식에도 적용된다. 톰슨-트루프 부사장은 미국 소비자가 중요하게 생각하는 요소 가운데 하나로 패키징의 편리성을 꼽았다.

멜리사 톰슨-트루프 CJ슈완스 아시안식품 제조 담당 부사장이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 보몬트 공장에서 K푸드 현지화 전략을 설명하고 있다. 사진제공=CJ제일제당

CJ제일제당은 미국 내 생산 기반도 꾸준히 확대해왔다. 2003년 미국에서 가공식품 판매를 시작한 이후 애니천, 옴니, TMI, 카히키 등 현지 식품기업을 잇달아 인수했다. 2019년에는 미국 냉동식품 기업 슈완스를 인수하며 미국 사업 규모를 키웠다. 현재 미국에서 총 20개의 식품 생산시설을 운영하고 있다. CJ제일제당 공식 자료에서도 미국 내 생산기지를 20곳으로 집계하고 있다.

판매처도 다변화하고 있다. 월마트와 코스트코, 타겟 등 주요 유통채널에서 제품을 판매하는 한편 편의점과 레스토랑, 학교·대학·병원 구내식당, 이커머스, 에스닉 마켓 등으로 소비자 접점을 넓히고 있다.

미국 사업 확대는 실적으로도 이어졌다. CJ제일제당의 미국 매출은 2020년 3조3286억원에서 2025년 4조9136억원으로 증가했다. 지난해 전체 해외 식품사업 매출에서 미국이 차지하는 비중은 82.9%다. 비비고는 미국 B2C 냉동만두 시장에서 판매 1위를 기록하고 있다. CJ제일제당 역시 비비고를 미국 만두 시장 1위 브랜드로 소개하고 있다.

톰슨-트루프 부사장은 "우리는 아직도 성장하고 있고 앞으로도 성장을 기대할 수 있다"며 "북미에서 가장 빠르게 성장하는 식품회사를 만들어낼 준비가 돼 있다"고 말했다.

보몬트(미국)=문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com